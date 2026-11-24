Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vóc dáng tròn đầy GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò làm giám khảo chấm thi. Sau 10 năm giành vương miện, nhan sắc của cô ngày càng "thăng hạng".

Đỗ Mỹ Linh hài hước chia sẻ rằng bộ ảnh lần này của con gái Tuệ An được thực hiện theo kiểu "trả phí 5 phút xem siêu nhân", mang đến một khoảnh khắc vui vẻ, dí dỏm và gần gũi với người hâm mộ. Nhiều khán giả, bạn bè cùng người hâm mộ dành lời khen đến bé Tuệ An.

Về bé Tuệ An, dù sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, Tuệ An không xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội. Đỗ Mỹ Linh khá chừng mực khi chia sẻ hình ảnh con, nhưng mỗi lần đăng tải, cô bé đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Bé Tuệ An đáng yêu trong bộ ảnh ở nhà.

Qua những đoạn video ngắn, con gái nàng hậu được nhận xét có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và nhiều biểu cảm đáng yêu. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú hơn cả là cách trò chuyện tự nhiên, đôi khi rất có chính kiến của cô bé.

Có lần, khi được mẹ hỏi xinh giống ai, Titi không ngần ngại nhận mình giống bố Quang. Dù Đỗ Mỹ Linh tìm cách gợi ý, cô bé vẫn kiên quyết với câu trả lời của mình. Màn đối đáp ngộ nghĩnh này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, cho thấy nét tính cách khá tự tin và tinh nghịch của nhóc tì.

Ở tuổi lên 3, Tuệ An cũng bắt đầu làm quen với những kiến thức đầu đời. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ video hướng dẫn con học đếm số. Đáng chú ý, trong một lần chơi trò cô giáo và học sinh, Titi tự tin đọc các số từ 1 đến 10, thậm chí còn nhanh chóng phát hiện khi mẹ cố tình đọc sai.

Không chỉ học đếm, cô bé còn tỏ ra hào hứng với những trò chơi liên quan đến con số. Những đoạn video mẹ con cùng học tập, vui đùa nhận được nhiều bình luận thích thú. Đỗ Mỹ Linh cũng thường xuyên có những chia sẻ hài hước trước sự lanh lợi của con gái.

Vẻ ngoài đáng yêu của bé Tuệ An.

Với một em bé ở độ tuổi này, việc học đôi khi chỉ đơn giản là những trò chơi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng qua cách tương tác của hai mẹ con, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh khá kiên nhẫn khi đồng hành cùng con, đồng thời tạo không khí thoải mái để bé tự do khám phá và thể hiện bản thân.

Ở tuổi lên 3, Tuệ An đang trong giai đoạn khám phá thế giới với nhiều điều mới mẻ. Cô bé có thể khiến mẹ bật cười bằng một câu trả lời ngây ngô, nhưng cũng có lúc khiến người lớn bất ngờ bởi sự nhanh nhẹn và khả năng ghi nhớ.

Tuệ An vui vẻ bên bố doanh nhân và mẹ hoa hậu.

Với Đỗ Mỹ Linh, những khoảnh khắc ấy có lẽ là niềm vui đặc biệt trong hành trình làm mẹ. Sau ánh hào quang của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, hình ảnh người đẹp dành thời gian chăm sóc, dạy con và lưu giữ từng dấu mốc trưởng thành của Tuệ An mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống riêng của cô.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và giành giải Người đẹp Nhân ái với dự án "Cõng điện lên bản". Sau đăng quang, Đỗ Mỹ Linh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, MC, biên tập viên truyền hình tại VTV và kinh doanh thời trang. Tháng 10/2022, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển.

Đỗ Mỹ Linh nói gì về kết quả Hoa hậu Việt Nam 2026? GĐXH - Đỗ Mỹ Linh vừa có những chia sẻ chú ý sau 3 tháng đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026 trong vai trò giám khảo. Nàng hậu bày tỏ sự tự hào về kết quả chung cuộc và gửi những lời nhắn gửi chân thành tới Top 3 vừa đăng quang.



