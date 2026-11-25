Concert nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam – Văn hóa soi đường, non sông hòa nhịp" được xây dựng nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình gồm 3 chương chính: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Muôn sắc di sản" và "Bản sắc vươn xa". Mỗi chương mang một chủ đề riêng nhưng cùng hướng đến việc khắc họa chiều sâu lịch sử, những giá trị văn hóa truyền thống và sức sống của Việt Nam trong thời đại mới.

"Muôn sắc Việt Nam" - concert quốc giá thu hút hàng vạn khán giả đến với chương trình trong tối 24/11.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ tập trung vào những màn trình diễn âm nhạc đơn thuần mà còn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật. Từ dàn nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, hợp xướng thiếu nhi đến trống hội, múa, xiếc, trình diễn võ thuật và pháo hoa, các yếu tố được sắp xếp để tạo nên một không gian biểu diễn có tính kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Mở đầu bằng âm hưởng hào hùng về nguồn cội

Phần mở màn mang tên "Đất nước muôn đời", bắt đầu với chủ đề "Huyền sử Long Tiên", kết hợp khí nhạc và đồng diễn trống. Tiếp đó là liên khúc "Dòng máu Lạc Hồng – Việt Nam kiêu hãnh" do Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy thể hiện.

Sự kết hợp giữa giọng hát của các nghệ sĩ, dàn nhạc dân tộc với đàn tranh, sáo, đàn bầu, tỳ bà, vũ đoàn HT, đoàn trống hội Công an nhân dân và khối chiến sĩ Bộ Quốc phòng được kỳ vọng tạo nên màn khai từ giàu khí thế. Đây cũng là cách chương trình mở ra câu chuyện về nguồn cội, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương với ca khúc "Thư pháp".

Tiếp nối không khí ấy, chương I "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tập trung vào truyền thống anh hùng, bản lĩnh và khí phách Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Một trong những điểm nhấn là hoạt cảnh sân khấu "Tiếng vọng ngàn năm", kết hợp ca khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" do Quốc Thiên biểu diễn. Sau đó, chương trình sử dụng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 để nhấn mạnh thông điệp "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Liên khúc "Người là Hồ Chí Minh – Bài ca Hồ Chí Minh" do Anh Tú và Hương Tràm thể hiện tiếp nối mạch cảm xúc. Những ca khúc như "Người Hà Nội" với sự tham gia của NSND Quang Thọ, Oplus, Phạm Thu Hà; "Đường lên phía trước" do Đông Hùng biểu diễn cũng góp phần tái hiện tinh thần yêu nước, niềm tin và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt.

Đặc biệt, chương trình đưa những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trở lại sân khấu qua cách dàn dựng mới. "Hạt gạo làng ta" có sự tham gia của Thu Hằng, Ali Thục Phương, Kim Cương và Đặng Kim Thiên Kim, kết hợp nhạc cụ guitar, đàn tranh, sáo cùng nhóm múa thiếu nhi. Trong khi đó, "Hát cho dân tôi nghe" do Phạm Anh Duy và Muội thể hiện, có sự tham gia của các diễn viên Lãnh Thanh, Bảo Định và khối sinh viên Trường Đại học Văn hóa.

NSND Quang Thọ và ca sĩ Phạm Thu Hà.

Khép lại chương đầu tiên là "Đất nước trọn niềm vui" của nhạc sĩ Hoàng Hà với sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh, Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội bên cạnh những giọng ca trẻ tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ, đồng thời đưa tinh thần của một ca khúc giàu ý nghĩa lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Đưa di sản văn hóa vào không gian trình diễn đương đại

Nếu chương I đặt trọng tâm vào lịch sử và truyền thống anh hùng thì chương II mang tên "Muôn sắc di sản" lại mở rộng góc nhìn sang những giá trị văn hóa làm nên sự phong phú của đất nước.

Mở đầu chương là ca khúc "Thương ca Tiếng Việt" do Mỹ Tâm thể hiện cùng tốp ca thiếu nhi. Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, ban nhạc, vũ đoàn và hợp xướng thiếu nhi tạo nên không gian âm nhạc hướng về tiếng Việt – một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa dân tộc.

Một màu sắc khác được thể hiện qua tiết mục "Thư pháp" do Tùng Dương biểu diễn. Ca khúc có sự kết hợp giữa ban nhạc, sáo, vũ đoàn, tốp thầy đồ và nhóm xiếc. Việc đưa hình ảnh thư pháp lên sân khấu cho thấy nỗ lực khai thác những nét đẹp văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ trình diễn đa dạng.

Ca sĩ Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc.

Đáng chú ý, tiết mục "Bức tranh di sản" được xây dựng với âm nhạc và lời bình, có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân đến từ những vùng đất sở hữu di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Đây là phần trình diễn có quy mô đáng chú ý khi không chỉ có nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có sự góp mặt của những người trực tiếp gìn giữ, thực hành các giá trị di sản.

Từ không gian văn hóa truyền thống, chương trình chuyển sang âm hưởng đại ngàn với "Ngọn lửa cao nguyên" của nhạc sĩ Trần Tiến, do Y Garia và Hoàng Hiệp biểu diễn.

Tiếp đó, "Bài ca đất phương Nam" với sự kết hợp giữa Võ Hạ Trâm và NSƯT Huỳnh Khải đưa màu sắc văn hóa Nam Bộ vào bức tranh chung. Những thanh âm đặc trưng của vùng đất phương Nam được đặt cạnh các tiết mục mang âm hưởng núi rừng, tạo nên sự đa dạng về không gian văn hóa.

Màn trình diễn của ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Chương II khép lại bằng ca khúc "Việt Nam tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú và Erik thể hiện. Sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, ban nhạc, vũ đoàn, sinh viên Trường Đại học Văn hóa và nhóm Bách Hoa bộ hành góp phần tạo nên một màn trình diễn có màu sắc trẻ trung, giàu tính thị giác.

Từ bản sắc truyền thống đến khát vọng vươn xa

Mang tên "Bản sắc vươn xa", chương III là phần thể hiện rõ nét tinh thần kết nối giữa văn hóa truyền thống với đời sống đương đại.

Mở đầu là "Tiếng ru cội nguồn", sáng tác của Cheng, Osad và Hà An Huy, với sự tham gia của NSND Tự Long, Cheng, Đông Hùng và Osad. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, cùng nhóm thiếu nhi và lực lượng trình diễn XTREME POWER, tạo nên màu sắc mới cho một chủ đề gắn với cội nguồn.

Tiếp đó, ca khúc "Made in Việt Nam" của DTAP có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh. Việc đặt giọng ca gạo cội bên cạnh những nghệ sĩ trẻ cho thấy sự tiếp nối trong cách thể hiện niềm tự hào về đất nước. Tiết mục còn kết hợp vũ đoàn và nghệ thuật xiếc, mở rộng không gian trình diễn ngoài khuôn khổ một tiết mục ca nhạc thông thường.

Phương Mỹ Chi "đốt cháy" SVĐ Mỹ Đình với "Lý cò style – Rock hạt gạo".

Phương Mỹ Chi tiếp tục xuất hiện trong mashup "Lý cò style – Rock hạt gạo", kết hợp sáng tác của DTAP với chất liệu dân ca truyền thống. Đây là một trong những tiết mục thể hiện rõ ý tưởng làm mới âm nhạc dân gian bằng ngôn ngữ hiện đại.

Trong khi đó, "Máu đỏ da vàng" do Đức Phúc và Hòa Minzy thể hiện, cùng "Nhà tôi có treo một lá cờ" và "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" tiếp tục đẩy cao tinh thần tự hào dân tộc.

Đáng chú ý, phần trình diễn "Nhà tôi có treo một lá cờ" có sự tham gia của khối nam Học viện Cảnh sát và nhóm Vovinam. Sự kết hợp giữa âm nhạc với võ thuật, cùng lực lượng trình diễn XTREME POWER, tạo thêm điểm nhấn về hình ảnh và tinh thần đoàn kết.

Khép lại chương trình là ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do DTAP sáng tác, quy tụ đông đảo nghệ sĩ gồm NSND Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Cheng, Osad, Phạm Anh Duy, Muộii, Oplus và Thu Hằng.

Ca sĩ Hòa Minzy

Không chỉ có các nghệ sĩ, tiết mục còn huy động khối diễn viên múa chuyên nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và đoàn thanh niên. Theo kịch bản, pháo hoa tầm cao được bắn từ đầu bài hát, kết hợp với phần biểu diễn trực tiếp, tạo nên màn kết có quy mô lớn.

Sau đó, chương trình tiếp tục với phần pháo hoa lập trình kết hợp hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại qua tiết mục "Múa sạp xòe hoa", cùng các giai điệu "Trống cơm", "Lý kéo chài", "Lý ngựa ô" do Dzung và ban nhạc biểu diễn.

Mãn nhãn mà bắn pháo hoa và phần ánh sáng trên sân khấu của concert "Muôn sắc Việt Nam".

Với cấu trúc gồm ba chương, "Muôn sắc Việt Nam" không đi theo một dòng nhạc hay một hình thức sân khấu duy nhất. Chương trình đặt những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ bên cạnh sáng tác mới, đưa nhạc cụ dân tộc đứng cùng dàn nhạc giao hưởng, đồng thời kết hợp nghệ nhân, nghệ sĩ, chiến sĩ và sinh viên trong cùng một không gian biểu diễn.

Điểm đáng chú ý của concert nằm ở cách kể câu chuyện về Việt Nam bằng nhiều chất liệu nghệ thuật khác nhau. Từ huyền sử, lịch sử, những giá trị di sản đến đời sống hôm nay, tất cả được kết nối trong một hành trình hướng về cội nguồn nhưng không tách rời nhịp sống hiện đại. Đó cũng là tinh thần được gửi gắm qua chủ đề "Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp".

Concert "Muôn sắc Việt Nam" kết thúc thành công tốt đẹp, khán giả vẫn nán lại cùng nhau hát "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Clip: Đỗ Quyên