Sau 2 năm kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, mới đây, Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ đăng tải hình ảnh siêu âm và thông báo có con đầu lòng. "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta", nàng hậu chia sẻ.

Khánh Vân cũng tiết lộ những cảm xúc của người mẹ đang trông ngóng con chào đời và quá trình thay đổi chế độ ăn uống, cân nặng, thói quen sinh hoạt... Đồng thời, cô cho biết đón nhận những sắc thái ấy với tâm lý háo hức và thoải mái, bởi "làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của phụ nữ".

Cùng với bà xã, Nguyễn Long cũng đăng tải: "Con xin chào ông bà cô chú anh chị ạ". Anh cho biết bà xã đang có bầu ba tháng, sức khỏe hiện ổn định. "Tôi xúc động, hạnh phúc vỡ òa khi biết mình lên chức ba", ông xã Khánh Vân bày tỏ.

Vợ chồng Khánh Vân khoe ảnh siêu âm con đầu lòng. Ảnh: NVCC

Về phía Khánh Vân, cô cho biết thời kỳ mang thai vẫn nhận lịch công việc nếu phù hợp nhưng ưu tiên vẫn là dành thời gian cho em bé. "Tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để chuẩn bị chào đón con, nhưng cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe mà vẫn có thể tham gia các hoạt động giải trí", nàng hậu cho biết.

Trong khi đó, cô hạnh phúc vì luôn có ông xã ở bên chăm sóc, chiều chuộng, sẵn sàng làm mọi thứ để vợ con có sức khỏe tốt và tâm lý vui vẻ. Đặc biệt, ba mẹ Khánh Vân dành cho hai vợ chồng nhiều lời khuyên, kinh nghiệm hữu ích.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP HCM. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Người đẹp từng đóng các phim như: Phượng Khấu, Yêu là phải liều, Bệnh viện thần ái... Năm 2021, Khánh Vân vào top 21 Miss Universe, tổ chức tại Mỹ. Cô hiện hoạt động trong làng mốt, mở trung tâm đào tạo người mẫu, catwalk và các kỹ năng sân khấu.

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức đám cưới giữa tháng 12/2024. Chồng hoa hậu sinh năm 1978, hơn cô 17 tuổi và đã từng kết hôn, có 1 con trai riêng. Sau hôn lễ, Khánh Vân không "theo chồng bỏ cuộc chơi" mà vẫn tích cực tham gia sự kiện showbiz, đi diễn thời trang đều đặn.