Cưng xỉu với khoảnh khắc con gái H'Hen Niê được ông ngoại đưa đi cà phê sáng ở Măng Đen
GĐXH - Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu khi bố vợ đưa con gái Harley đi cà phê sáng tại Măng Đen. Những biểu cảm tinh nghịch của Harley khiến fan thích thú.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hoa hậu Việt Nam Yến Trang cùng 2 á hậu hòa vào biển người ở Mỹ Đình trong concert 'Muôn sắc Việt Nam'Giải trí -
GĐXH - Hoa hậu Yến Trang cùng Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi hào hứng hòa mình vào không khí sôi động của 50.000 khán giả tại concert "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 kỳ vọng những giá trị truyền thống được lan tỏa tới thế hệ trẻ.
Vợ chồng Hồng Đăng lãng mạn ở núi tuyết Trung QuốcGiải trí -
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Hồng Đăng mới đây có chuyến đi du lịch ở núi tuyết Ngọc Long (Lệ Giang, Trung Quốc). Cặp đôi khoe khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc bên nhau.
Bố đẻ và bạn trai Hoa hậu Ý Nhi chung khung hình gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi trở về nước sau 3 năm du học Úc được bố và bạn trai chào đón khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảnh khắc 2 người đàn ông quan trọng của Ý Nhi chung khung hình ngay lập tức gây chú ý.
Tự hào và mãn nhãn với concert 'Muôn sắc Việt Nam' tại SVĐ Mỹ ĐìnhGiải trí -
GĐXH - Từ những ca khúc đi cùng năm tháng như "Đất nước trọn niềm vui", "Người Hà Nội", đến những sáng tác mang hơi thở đương đại như "Made in Việt Nam"..., concert "Muôn sắc Việt Nam" được xây dựng như một hành trình âm nhạc đi qua lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn và pháo hoa, tạo nên bức tranh đa sắc về đất nước và con người Việt Nam.
Hồ Ngọc Hà: 'Tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời'Câu chuyện văn hóa -
Nữ ca sĩ cho biết cô không còn nhìn tình yêu bằng những tổn thương, trách móc mà chọn cách đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
Tin sao 24/11: Khánh An rạng rỡ sau ngôi quán quân 'Sao Mai 2026', Đăng Khôi nhận thư chúc mừng từ NSND Xuân BắcGiải trí -
GĐXH - Quán quân "Sao Mai 2026" Khánh An chia sẻ niềm vui khi hoàn thành được giấc mơ ấp ủ lâu nay, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi xúc động nhận thư động viên của NSND Xuân Bắc sau hành trình ấn tượng tại "Silk Way Star 2026".
Thí sinh được gọi là 'Hoa hậu Sao Mai 2026' là ai?Giải trí -
GĐXH - Tại đêm liveshow Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11, Đoàn Linh được xướng tên ở hai hạng mục: Giải Khán giả bình chọn và Giải Phong cách. Thân thế của thí sinh xinh đẹp này được khán giả chú ý.
Vì sao Doãn Quốc Đam nhận lời Trần Bảo Sơn?Giải trí -
GĐXH - Nhận lời mời Nam tiến đóng phim của Trần Bảo Sơn, Doãn Quốc Đam ngắn gọn tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ.
Khoảnh khắc ở nhà siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhGiải trí -
GĐXH - Bé Tuệ An khiến khán giả thích thú khi được mẹ khoe khoảnh khắc siêu đáng yêu lúc ở nhà. Cô bé diện đồ ngủ và tạo dáng nhí nhố trước ống kính của mẹ - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Tối nay, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc và Hòa Minzy biểu diễn tại Concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam' (trực tiếp trên VTV1)Giải trí -
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 24/11 trên kênh VTV1.