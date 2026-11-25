Ngay dưới bài đăng nhiều người hâm mộ xuýt xoa: "Harley đúng là em bé được cưng chiều nhất nhà"; "Harley đáng yêu quá. Một em bé hạnh phúc, hồn nhiên, dạn dĩ và hài hước nữa"; "Ông ngoại cưng cục vàng quá vì cục vàng đáng yêu của ông"; "Ông ngoại nhìn hiền chất phác"; "Nhìn ông ngoại bế như này chắc em khoái khoái nè"; "Hen giống ông ngoại như đúc luôn. Harley yêu quá"...