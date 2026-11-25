Bí ẩn đằng sau số tiền hơn 600 tỷ đồng liên quan đến Steven Nguyễn chỉ trong 2 tháng GĐXH - Chỉ trong vòng 2 tháng, hai bộ phim điện ảnh có sự góp mặt của Steven Nguyễn là "Trại buôn người" và "Chị chị em em 3" liên tiếp vượt mốc doanh thu 600 tỷ đồng, đưa nam diễn viên trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé mới của màn ảnh Việt.

Sở hữu gương mặt góc cạnh, vóc dáng rắn rỏi cùng vẻ ngoài có phần lạnh lùng, Steven Nguyễn thường được khán giả nhớ đến qua những vai diễn mang màu sắc nam tính, mạnh mẽ. Thế nhưng, ngoài đời, nam diễn viên lại khá hài hước, cởi mở và không ngại pha trò với đồng nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện xoay quanh bộ phim "Bắt cá ba tay" (phim dự kiến khởi chiếu vào 4/12/2026.), Steven Nguyễn mang đến nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý, đặc biệt là những lần phối hợp với Thúy Ngân trong các phân đoạn tình cảm. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ khá thẳng thắn về nhân vật Tùng cũng như quan điểm cá nhân khi đối diện với sự phản bội trong tình yêu.

Steven Nguyễn lúng túng khi lần đầu đóng cảnh thân mật cùng Thúy Ngân

Trong "Bắt cá ba tay", Steven Nguyễn vào vai Tùng, một người đàn ông có cá tính mạnh, lòng tự trọng cao và cái tôi lớn trong tình yêu. Khi mối quan hệ đứng trước những thử thách về niềm tin, Tùng bộc lộ những mặt tính cách không dễ chịu, đôi khi có phần gia trưởng và muốn kiểm soát tình huống theo suy nghĩ của mình.

Steven Nguyễn và Thúy Ngân trong một cảnh phim.

Để thể hiện mối quan hệ giữa Tùng và Yên do Thúy Ngân đảm nhận, cả hai có những phân đoạn thân mật đòi hỏi sự phối hợp ăn ý. Đây cũng là trải nghiệm khiến Steven Nguyễn nhớ khá lâu bởi ngay từ đầu, cả hai đều không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Nam diễn viên tiết lộ Thúy Ngân lần đầu thử sức với dạng cảnh quay này, còn kinh nghiệm của anh cũng không nhiều. Vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện, hai diễn viên có lúc lúng túng, chưa biết phải phối hợp thế nào để vừa tự nhiên trước ống kính, vừa truyền tải được cảm xúc của nhân vật.

Steven Nguyễn cho biết sự cởi mở và tôn trọng lẫn nhau là điều giúp cả hai vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Anh dành lời khen cho Thúy Ngân bởi sự chuyên nghiệp, thân thiện và sẵn sàng trao đổi trong quá trình làm việc.

Trước mỗi cảnh quay, hai diễn viên đều bàn bạc kỹ với đạo diễn về cách thể hiện, thống nhất những gì cần thực hiện để không tạo áp lực cho bạn diễn. Theo Steven, việc thẳng thắn chia sẻ cảm giác của mình giúp cả hai hiểu nhau hơn, thay vì cố gắng che giấu sự ngại ngùng.

Nam diễn viên còn tiết lộ cả hai có sử dụng một chút rượu để hỗ trợ cảm xúc khi thực hiện cảnh quay. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự chuẩn bị và phối hợp giữa các thành viên trong ê-kíp để phân đoạn diễn ra tự nhiên, phù hợp với diễn biến câu chuyện.

Không khí trên phim trường cũng giúp Steven Nguyễn và Thúy Ngân nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh kể mình thường chủ động trêu nữ diễn viên bằng những lời khen để tạo cảm giác thoải mái.

Nét nam tính của Steven Nguyễn trong phim.

Ban đầu, Steven từng nghĩ việc làm quen với Thúy Ngân có thể không dễ dàng. Nhưng sau khi làm việc chung, anh nhận ra nữ diễn viên khá gần gũi, cởi mở và chuyên nghiệp. Nếu ngày đầu cả hai còn giữ khoảng cách thì đến ngày thứ hai, những màn trêu chọc đã xuất hiện nhiều hơn. Sự thoải mái ấy cũng giúp họ dễ dàng nhập vai khi đứng trước máy quay.

Steven Nguyễn không dễ tha thứ nếu người yêu phản bội

Nếu trên phim, Tùng là người đàn ông có cái tôi lớn và những nguyên tắc riêng trong tình yêu thì ngoài đời, Steven Nguyễn cũng có quan điểm khá rõ ràng về sự chung thủy.

Nam diễn viên thừa nhận bản thân không dễ dàng tha thứ nếu người yêu phản bội. Với anh, việc tiếp tục một mối quan hệ sau khi niềm tin bị tổn thương không đơn giản chỉ là nói lời bỏ qua. Điều quan trọng hơn cả là người trong cuộc có thực sự vượt qua được chuyện đã xảy ra hay không.

Steven Nguyễn cho rằng, nếu đã quyết định tha thứ thì cần xác định rõ bản thân có thể gác lại quá khứ để bắt đầu lại hay không. Bởi một khi sự nghi ngờ vẫn còn tồn tại, những chuyện cũ rất dễ trở thành nguyên nhân khiến hai người tiếp tục mâu thuẫn.

Anh chia sẻ, nếu cứ giữ chuyện phản bội trong lòng, mỗi lần xảy ra bất đồng, người trong cuộc có thể lại nhớ đến tổn thương trước đó. Khi ấy, việc duy trì mối quan hệ đôi khi chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi chứ không còn mang lại cảm giác hạnh phúc.

Ở đời thực, Steven Nguyễn không dễ tha thứ nếu người yêu phản bội.

Để diễn tả điều này, Steven Nguyễn ví von bằng hình ảnh một chiếc ly đã gần đầy nước. Chỉ cần thêm một giọt nhỏ, nước cũng có thể tràn ra ngoài. Theo anh, nếu bản thân chưa thực sự bỏ qua được chuyện cũ thì việc cố gắng tiếp tục yêu nhau cũng khó đem lại sự bình yên.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có sẵn sàng gạt bỏ cái tôi để cho người mình yêu thêm một cơ hội hay không, Steven Nguyễn thẳng thắn cho biết anh cũng không lựa chọn như vậy. Câu trả lời cho thấy nam diễn viên khá coi trọng lòng tự trọng và những giới hạn cá nhân trong tình cảm.

Quan điểm này cũng có những điểm tương đồng với nhân vật Tùng mà anh thể hiện. Cả hai đều là những người có chính kiến, không dễ dàng chấp nhận việc niềm tin bị xâm phạm. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc bảo vệ lòng tự trọng và sự cứng nhắc trong tình yêu.

Nói về chuyện gia trưởng, nam diễn viên cho rằng không thể ép buộc tình cảm

Một trong những vấn đề được quan tâm khi nhắc đến nhân vật Tùng là quan niệm "Gia trưởng mới lo được cho em". Đây cũng là câu nói thường được đưa ra trong những cuộc tranh luận về cách đàn ông thể hiện tình yêu, sự quan tâm và mong muốn bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình.

Với Steven Nguyễn, yêu thương không đồng nghĩa với việc một người có quyền quyết định thay đối phương. Dù có thể chủ động theo đuổi, bày tỏ tình cảm hay mong muốn gắn bó với ai đó, mỗi người đều phải tôn trọng lựa chọn của người còn lại.

Nam diễn viên cho rằng một người có quyền yêu, nhưng không thể bắt buộc người khác phải đáp lại tình cảm của mình. Nếu đối phương không có tình cảm thì cần chấp nhận điều đó, thay vì tìm cách áp đặt hoặc đòi hỏi.

Steven Nguyễn là người đàn ông mạnh mẽ có giới hạn trong tình yêu.

Cách nhìn này cho thấy Steven Nguyễn phân biệt khá rõ giữa sự quan tâm và tính kiểm soát. Một người đàn ông có thể mạnh mẽ, chủ động và muốn chăm sóc người mình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa họ được quyền quyết định mọi thứ trong mối quan hệ.

Qua những chia sẻ của Steven Nguyễn, nhân vật Tùng hiện lên không chỉ là một người đàn ông có cá tính mạnh mà còn mang nhiều suy nghĩ về lòng tự trọng, niềm tin và giới hạn trong tình yêu. Những nguyên tắc ấy có thể khiến Tùng trở nên cứng rắn, thậm chí khó thỏa hiệp, nhưng cũng là điểm tạo nên những tình huống đáng chú ý trong câu chuyện.

Với Steven Nguyễn, điều quan trọng không phải cố giữ một mối quan hệ bằng mọi giá mà là hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Bởi đôi khi, biết mình có thể tha thứ đến đâu, chấp nhận điều gì và nên dừng lại ở đâu cũng là cách để mỗi người không đánh mất chính mình trong tình yêu.