Hoa hậu Ý Nhi làm Giám đốc ở tuổi 24 GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2026. Cô sẽ tham gia tổ chức cuộc thi sắc đẹp, tìm kiếm những thí sinh xuất sắc và thể hiện khả năng lãnh đạo.

Sau 3 năm du học tại Úc, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã chính thức trở về Việt Nam. Mới đây, người đẹp họ Huỳnh chia sẻ khoảnh khắc được bố và bạn trai là anh Kiệt chào đón khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Ý Nhi cũng hé lộ, lần trở về này cũng đánh dấu một hành trình mới của cô trong vai trò mới cùng Miss World Vietnam. "Tôi rất háo hức và mong chờ những trải nghiệm, những thử thách cũng như những điều ý nghĩa mà mình có thể thực hiện trong thời gian tới. Mong rằng cả nhà sẽ tiếp tục yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng Ý Nhi trên chặng đường sắp tới", cô chia sẻ.

Anh Kiệt cùng bố đẻ Ý Nhi có mặt tại sân bay đón nàng hậu khiến fan chú ý.

Ý Nhi được bố đẻ và bạn trai chờ đón tại sân bay.

Bên cạnh đó, hình ảnh bố ruột và bạn trai Ý Nhi hiếm hoi xuất hiện cùng nhau trong ngày đón nàng hậu về nước cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Một số fan sắc đẹp thích thú bình luận "bố vợ và con rể tương lai chung khung hình"; một số khác bày tỏ ngưỡng mộ khi cặp đôi Ý Nhi - Anh Kiệt vẫn giữ được tình cảm sau 3 năm yêu xa.

"Ý Nhi thật xinh yêu khi có 2 người đàn ông yêu thương luôn ở phía sau ủng hộ và đồng hành trong hành trình của mình"; "Vẫn là hai người đàn ông ấy, Ý Nhi đáng yêu quá"; "Ý Nhi chung thủy thật. Có danh hiệu, có danh tiếng rồi vẫn yêu một người. Rất đáng ngưỡng mộ cặp đôi này"; "Ôi nhìn thế nào lại thấy Kiệt giống bố vợ quá nhỉ"; "Tính ra Kiệt lại giống ba ruột Nhi ghê!";... một số bình luận của fan sắc đẹp.

Trước đó, cả hai từng có khoảng thời gian gắn bó trước khi Ý Nhi đăng quang hoa hậu. Đáp lại tình cảm của fan, nàng hậu đăng tải tấm ảnh chung với 2 người đàn ông quan trọng kèm trạng thái: "Hạnh phúc đơn giản là được trở về".

Ý Nhi và Anh Kiệt vẫn giữ được tình cảm mặn nồng sau 3 năm yêu xa.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023). Sau vài tháng đăng quang, người đẹp lên đường sang Úc du học, bắt đầu hành trình vừa học tập vừa chuẩn bị cho những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Việc sinh sống ở nước ngoài cũng giúp cô có thêm thời gian trải nghiệm môi trường mới, trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân.

Trong khoảng thời gian xa nhà, nàng hậu vừa theo đuổi việc học, vừa duy trì các hoạt động liên quan đến nghệ thuật và sắc đẹp. Năm 2025, Ý Nhi tham gia Miss World (Hoa hậu Thế giới) và dừng chân ở Top 40.



