Hoa hậu Kỳ Duyên chăm khoe lưng ong quyến rũ

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc nổi bật, ngày càng sắc sảo, người đẹp còn gây chú ý với phong cách thời trang cá tính, hiện đại. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô vẫn duy trì được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen