Style mới của Doãn Hải My gây tranh cãi
GĐXH - Xuất hiện cùng Đoàn Văn Hậu mới đây, phong cách thời trang của Doãn Hải My trở thành topic nhận về nhiều tranh cãi.
Trước đó nữa, trong một số tình huống như đi du lịch hay đi cafe, mua sắm, Doãn Hải My cũng nhận về nhiều ý kiến khác nhau về chuyện ăn mặc. Về phần nàng WAG, cô không lên tiếng sau những bình luận này.
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