Style mới của Doãn Hải My gây tranh cãi

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực Doãn Hải My. Theo nhóm ý kiến này, những hình ảnh được cô chia sẻ chủ yếu là khoảnh khắc sinh hoạt, đi chơi thường ngày nên không nhất thiết phải có cách phối đồ cầu kỳ hay chỉn chu như khi xuất hiện tại sự kiện. Hơn nữa, phong cách tối giản cũng là lựa chọn của nhiều người có điều kiện kinh tế, không đồng nghĩa với việc ăn mặc thiếu gu.