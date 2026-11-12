Style mới của Doãn Hải My gây tranh cãi

Thứ năm, 16:30 12/11/2026 | Đẹp
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GĐXH - Xuất hiện cùng Đoàn Văn Hậu mới đây, phong cách thời trang của Doãn Hải My trở thành topic nhận về nhiều tranh cãi.

Style mới của Doãn Hải My gây tranh cãi - Ảnh 1.Diện mạo trái ngược của 2 nàng WAGs: Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền

GĐXH - Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền xuất hiện với diện mạo trái ngược tại khán đài chung kết Asean Cup 2026: Người khoe cá tính, người đẹp dịu dàng.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 1.

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu - với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối chuẩn "vibe" tiểu thư Hà thành nên thường xuyên thu hút chú ý mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, bên cạnh nhan sắc, phong cách ăn mặc của cô cũng là chủ đề khiến cư dân mạng bàn luận trong thời gian gần đây. Mới nhất, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh chụp cùng Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 2.

Giữa không gian hiện đại, cặp đôi lựa chọn trang phục có thiết kế và màu sắc tương đồng - tone xanh rêu. Riêng Doãn Hải My, cô nàng chọn áo len cardigan dáng ôm cùng quần short nâu, tất đen cao quá gối và giày đế dày màu be.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 3.

Cách phối đồ mang hơi hướng preppy, trẻ trung với những món đồ tương đối quen thuộc. Thế nhưng tổng thể trang phục của Doãn Hải My vẫn khiến giới mộ điệu khó hài lòng vì không quá xuất sắc và không đúng phong cách thanh lịch quen thuộc vốn có của cô nàng.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 4.

Đây không phải lần đầu phong cách thời trang của Doãn Hải My khiến nhiều người thắc mắc. Cách đây không lâu, một bài đăng trên MXH Threads đưa ra nhận xét cho rằng Doãn Hải My có lợi thế về gương mặt và vóc dáng nhưng chưa tìm được phong cách quần áo cũng như tóc tai chưa thực sự phù hợp, đồng thời gợi ý cô nên thử làm việc với stylist.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 5.

Bên dưới bài đăng đó, nhiều ý kiến đồng tình với nhận xét này. Một số người cho rằng Doãn Hải My sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng cách lựa chọn trang phục chưa giúp cô phát huy hết lợi thế.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 6.

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực Doãn Hải My. Theo nhóm ý kiến này, những hình ảnh được cô chia sẻ chủ yếu là khoảnh khắc sinh hoạt, đi chơi thường ngày nên không nhất thiết phải có cách phối đồ cầu kỳ hay chỉn chu như khi xuất hiện tại sự kiện. Hơn nữa, phong cách tối giản cũng là lựa chọn của nhiều người có điều kiện kinh tế, không đồng nghĩa với việc ăn mặc thiếu gu.

Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 7.
Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 8.
Doãn Hải My gây tranh cãi với phong cách thời trang mới năm 2026 - Ảnh 9.

Trước đó nữa, trong một số tình huống như đi du lịch hay đi cafe, mua sắm, Doãn Hải My cũng nhận về nhiều ý kiến khác nhau về chuyện ăn mặc. Về phần nàng WAG, cô không lên tiếng sau những bình luận này.

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