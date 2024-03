Hoa hậu Mai Phương bị khó thở ngay từ ngày đầu nhập cuộc Miss World 2023

Trưa hôm 01/03 mới đây, đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World 2023 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã hội ngộ đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World Vietnam tại Mumbai, Ấn Độ. Tại đây, nàng hậu và bà Phạm Kim Dung đã có buổi phát sóng trực tuyến xoay quanh các vấn đề như tập dượt, thi đấu, ăn uống, sức khỏe,… trong khuôn khổ mùa giải 71.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe những ngày đầu nhập cuộc, Hoa hậu Mai Phương cho biết bản thân cô cũng như nhiều thí sinh đã bị sốc nhiệt do thời tiết tại New Delhi thay đổi thất thường. Sự chênh lệch giữa cái nóng ban ngày và tiết trời lạnh khi về đêm muộn khiến sức khỏe của Mai Phương bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tình trạng sức khỏe của Mai Phương tại Ấn Độ gây lo lắng.

Cô tâm sự: “Ngay từ ngày đầu tiên tới, Phương đã bị khó thở. Cảm giác giống như có ai ngồi trên người mình. Cả Phương và bạn cùng phòng đều bị ảnh hưởng.” . Theo đó, không chỉ những thí sinh thuộc nhóm châu Á mà ngay cả dàn đại diện đến từ châu Âu cũng đổ bệnh do chưa kịp thích nghi với khí hậu tại Ấn Độ. “Từng người từng người bệnh. Bây giờ các bạn thuộc khu vực châu Âu bị, bữa trước là các bạn châu Á. Các bạn bị sốc nhiệt. Mai Phương chỉ bị ốm và ho.” - Cô nói thêm.

Trước đó vào hôm 21/02 - ngày diễn ra phần thi thuyết trình Beauty With A Purpose (Người đẹp nhân ái), Mai Phương khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi lo lắng khi thông báo đang gặp tình trạng sốt ho do cảm nhiễm lạnh. Người đẹp sinh năm 1999 viết trên trang cá nhân: “Tình hình thời tiết ở Ấn Độ rất lạnh, các thí sinh đều gặp vấn đề về sức khỏe và Phương cũng không phải ngoại lệ. Sau buổi tối Welcome Dinner vì ở ngoài trời khá muộn nên tớ dính sương đêm với trời 16 độ nên đã sốt và ho đến hôm nay.”.

Ở thời điểm hiện tại, cô cho biết sức khỏe đang dần ổn định hơn. Dù đã hết đau họng, song giọng nói vẫn chưa được thanh thoát vì vẫn còn vướng đờm. Gặp phải vấn đề sức khỏe từ ngày đầu nhập cuộc đến tận đầu chặng cuối Miss World 2023 khiến phong độ tranh tài của đại diện Việt Nam lên xuống thất thường. Gần đây nhất chính là sự cố trong phần trình diễn âm nhạc ở hạng mục thi đấu Miss World Talent. Dù đã gỡ gạc bằng 2 đoạn nhỏ hát không nhạc đệm, song Mai Phương vẫn “vắng mặt” trong Top 23 người đẹp có tài năng nổi bật ở mùa giải năm nay.

Một số hình ảnh trong buổi hội ngộ (01/03) của Mai Phương: