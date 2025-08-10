Hoa hậu Quế Anh sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

Trong bộ ảnh kỷ niệm 1 năm đăng quang được đăng tải, Hoa hậu Quế Anh diện trang phục đen ôm sát khoe trọn đường cong cùng thần thái cuốn hút. Với kiểu dáng sang trọng, Quế Anh tự tin cùng vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Diện trang phục đen ôm sát và đội vương miện Miss Grand Vietnam, người đẹp khoe thần thái tự tin và đường cong quyến rũ, ghi lại dấu ấn đặc biệt sau hành trình 1 năm nhiệm kỳ.

Quế Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 khi cô 23 tuổi. Người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, thần thái tự tin và phong cách trình diễn nổi bật. Tại Miss Grand International 2024, Quế Anh dừng chân ở Top 20 chung cuộc - một kết quả đáng ghi nhận, tiếp nối chuỗi thành tích ổn định của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Cô cũng từng là Á khôi Đại học Huế 2020 và lọt Top 40 Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Ngoài ra, Quế Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022 trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024.

Hoa hậu Quế Anh bộc bạch về hành trình trưởng thành với ngôi vị Miss Grand Vietnam 2024: "Vẫn là Quế Anh, nhưng giờ đã có thêm trải nghiệm quý báu, bài học đáng nhớ, khoảnh khắc tuyệt đẹp của thanh xuân. Quế Anh đã có một hành trình ý nghĩa, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành và theo dõi Quế Anh. Quế Anh vẫn luôn giữ vững tinh thần cầu tiến, tiếp nhận những góp ý của mọi người và trở thành phiên bản tốt hơn của mình từng ngày".

Nàng hậu sinh năm 2001 đến từ Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Cô cao 1m73, số đo 3 vòng là 86-62-89, hiện hoạt động nghệ thuật tự do. Cô lớn lên trong gia đình có bố làm ở ngành kiểm sát, còn mẹ là hiệu trưởng một trường cấp hai. Người đẹp nói tự hào khi gia đình có truyền thống về cách mạng. Hai người ông và bác của Quế Anh từng tham gia kháng chiến, nhận nhiều huân chương. Bà ngoại cô một thời là thanh niên xung phong, còn bà nội là mẹ của liệt sĩ.

Quế Anh không ngừng trau dồi và phát triển bản thân.

Quế Anh từng chia sẻ: "Tôi rất tự hào về gia đình vì được bố mẹ xây dựng nền tảng từ nhỏ đến lớn. Bố mẹ tôi đều là những người tâm lý nhưng cũng khắt khe trong việc nuôi dạy con cái. Mỗi lúc mắc sai lầm, bố mẹ dạy tôi phải tự kiểm điểm lại bản thân mình thay vì đổ lỗi cho người khác."

Hoa hậu cho biết từ nhỏ đã được bố mẹ dạy sống tự lập, rèn tính cách mạnh mẽ. Từ thời đại học, cô tranh thủ đi làm thêm các công việc như bán hàng, người mẫu. Sau tốt nghiệp đến nay, cô tự lo cho cuộc sống cá nhân, không còn phụ thuộc gia đình.

Quế Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (ĐH Huế), đạt nhiều thành tích như: tham gia giao lưu với Viện Nghiên cứu văn hóa truyền thống Hàn Quốc và TP Huế năm 2023, chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế…

Nàng hậu chụp hình cùng mẹ và bà ngoại.

Nói về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Quế Anh tiết lộ khi còn nhỏ từng mơ ước người ấy giống thần tượng K-pop. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành và có nhiều trải nghiệm, cô bị ấn tượng hơn với những người tâm lý.

Nàng hậu chia sẻ, nhiều người thường lầm tưởng cô lạnh lùng và rụt rè, nhưng thực tế lại khá thoải mái và thân thiện khi gặp đúng người. Dù là người hướng nội và ít nói, Quế Anh lại sở hữu cá tính mạnh, đôi khi cảm thấy bức bối vì khó giải tỏa năng lượng.

Theo Quế Anh, tính cách hướng nội cũng là một hạn chế khi tham gia các hoạt động cần sự hoạt ngôn và giao lưu nhiều. Trong thời gian tới, cô dự định rèn luyện khả năng diễn đạt và biểu cảm để mọi người hiểu rõ hơn về tính cách và tâm tư của mình.

Nàng hậu cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì ngoại hình thay đổi theo thời gian. Từ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ cho đến hình ảnh lộ vóc dáng kém thon gọn lan truyền trên các diễn đàn, nàng hậu không ít lần bị đẩy vào những lùm xùm không đáng có. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận việc "dao kéo", cho biết bản thân chỉ niềng răng để cải thiện nụ cười và chăm chỉ tập luyện để duy trì vóc dáng. Việc niềng răng theo Quế Anh là yếu tố khiến gương mặt cô trông thon gọn hơn, má lúm cũng rõ nét hơn khi giảm cân thành công.

Xuyên suốt nhiệm kỳ một năm, Hoa hậu Quế Anh tham gia các hoạt động, phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, nàng hậu chưa có bất kỳ chiến dịch xã hội nổi bật nào mang dấu ấn cá nhân. So với những người tiền nhiệm từng xông pha các hoạt động thiện nguyện, đi đến các vùng sâu vùng xa, hay lên tiếng về các vấn đề xã hội, Quế Anh dường như khá im ắng.

Hiện tại, Quế Anh tiếp tục trau dồi và tập luyện, từ đó phát triển hơn trên con đường ca hát, từng bước trở thành một nghệ sĩ năng động, sẵn sàng thể hiện bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Hoa hậu Quế Anh dự thi nhan sắc quốc tế.

Sắp tới, Hoa hậu Quế Anh cùng các Á hậu trong Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi và các phần thi đầy thú vị trong phiên bản đổi mới ở năm 2025. Hơn thế nữa, tập đầu tiên của cuộc thi The Grand National Costume cũng vừa lên sóng vào ngày 9/8 trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của Miss Grand Vietnam.