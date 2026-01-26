Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40

Hoa hậu Thùy Lâm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt top 15 Miss Universe cùng năm. Thời kỳ đỉnh cao, Thùy Lâm được xem là một trong những hoa hậu đắt show nhất nhì làng giải trí Việt.

Cho đến năm 2010, Thùy Lâm quyết định rút lui khỏi showbiz để kết hôn và toàn tâm chăm lo cho gia đình. Sau hơn 15 năm kết hôn, Thùy Lâm vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hiện tại, cô sống hạnh phúc bên chồng và hai con tại Hà Nội.