Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40

Thứ hai, 18:04 26/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm diện áo dài truyền thống toát lên sự dịu dàng và thanh lịch. Nhan sắc của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn.

Fan trầm trồ với sắc vóc "hoa hậu nhí" của con gái hoa hậu Thùy LâmFan trầm trồ với sắc vóc 'hoa hậu nhí' của con gái hoa hậu Thùy Lâm

GĐXH - Con gái 12 tuổi nhà Hoa hậu Thùy Lâm lộ diện, nhan sắc và chiều cao đều nổi trội khiến fan trầm trồ.

Hoa hậu thùy Lâm trẻ trung và quyến rũ ở tuổi 39 khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm đăng tải đoạn clip "biến hình" từ đời thường đến áo dài truyền thống hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi 39 - Ảnh 3.

Thiết kế áo dài tông màu pastel giúp tôn lên vẻ dịu dàng, thanh lịch, đồng thời làm nổi bật nhan sắc trẻ trung của nàng hậu ở tuổi U40.


Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi 39 - Ảnh 4.

Dù không trang điểm cầu kỳ, Thùy Lâm vẫn ghi điểm nhờ đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười tươi tắn và phong thái tự nhiên. Nhiều khán giả nhận xét, sau hơn một thập kỷ rời showbiz, nhan sắc của nàng hậu dường như không thay đổi quá nhiều, thậm chí còn mặn mà và cuốn hút hơn theo thời gian.

Hoa hậu thùy Lâm trẻ trung và quyến rũ ở tuổi 39 khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội, loạt bình luận dành cho Thùy Lâm chủ yếu là những lời khen ngợi. Không ít fan bày tỏ sự ngưỡng mộ trước diện mạo trẻ trung của nàng hậu 8X, cho rằng cô là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp của người phụ nữ khi có cuộc sống viên mãn.

Hoa hậu Thùy Lâm chia sẻ: "À ì a lữ khách đường xa..."

Hoa hậu Thùy Lâm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt top 15 Miss Universe cùng năm. Thời kỳ đỉnh cao, Thùy Lâm được xem là một trong những hoa hậu đắt show nhất nhì làng giải trí Việt.

Cho đến năm 2010, Thùy Lâm quyết định rút lui khỏi showbiz để kết hôn và toàn tâm chăm lo cho gia đình. Sau hơn 15 năm kết hôn, Thùy Lâm vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hiện tại, cô sống hạnh phúc bên chồng và hai con tại Hà Nội.


