Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Thứ bảy, 12:31 24/01/2026 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
GĐXH - Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, ngoài đời, Cao Văn Bình gây chú ý với vẻ điển trai và chiều cao nổi bật (cao 1m83).


Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 1.

Đêm 23 rạng sáng ngày 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 bằng trận tranh hạng ba đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc trên sân King Abdullah Sports City. Sau 120 phút căng thẳng hòa 2-2, thầy trò HLV Việt Nam giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, mang về tấm Huy chương Đồng quý giá cho U23 Việt Nam.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 2.

Sau trận đấu, cái tên Cao Văn Bình được gọi tên nhiều nhất trên mạng xã hội. Pha đoán hướng bóng chính xác và cản phá thành công cú sút của Bae Hyun-seo tại lượt đá thứ 7 của Văn Bình, đã trở thành bàn thắng mang tính quyết định cho U23 Việt Nam.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 3.

Anh được gọi là người hùng đã góp phần giúp đội tuyển đoạt hạng ba U23 châu Á.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 4.

Cao Văn Bình 21 tuổi, quê Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh bắt đầu gia nhập nôi bóng đá nổi tiếng tại quê hương lúc 10 tuổi, từng cùng đồng đội vô địch U13 quốc gia.Năm 2023, anh là một trong những thủ thành trẻ nhất lịch sử được trao cơ hội bắt chính tại V.League khi mới 18 tuổi. Anh từng cùng tuyển quốc gia vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt huy chương vàng SEA Games 33.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 5.

Văn Bình từng là Thủ môn xuất sắc giải giao hữu CFA Team China 2025 (tháng 3/2025). Anh còn góp công giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới trước U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 (tháng 11/2025).

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 6.

Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, ngoài đời, Cao Văn Bình gây chú ý với vẻ điển trai và chiều cao nổi bật (cao 1m83).

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 7.

Khi không ở trên sân cỏ, Cao Văn Bình lựa chọn phong cách thể thao, năng động.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 8.

Anh có gu ăn mặc giản dị nhưng visual vẫn sáng bừng nhờ sở hữu ngoại hình mơ ước.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 9.

Khoảnh khắc đời thường của Cao Văn Bình và em gái.

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình - Ảnh 11.Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.

 

Cùng chuyên mục

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp - 17 phút trước

GĐXH - Á hậu Vân Nhi - người đẹp quê Hải Phòng diện outfit đơn giản nhưng hiện đại, năng động và vẫn giữ được nét thanh lịch, dịu dàng đặc trưng.

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Phong cách 2 nữ chính phim giờ vàng: Bên cực sang chảnh, bên khó hiểu hết sức

Thời trang - 3 ngày trước

Cùng là nữ chính của Cách Em 1 Milimet nhưng hai nhân vật Ngân và Tú lại có phong cách cực đối lập.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp - 2 tuần trước

GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

Đẹp - 3 tuần trước

GĐXH - Huyền Baby thu hút sự chú ý với clip chào 2026 cùng sắc đỏ rực rỡ. Diện áo dài ren đỏ và thần thái cuốn hút, cô gửi gắm thông điệp may mắn cho năm mới.

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp - 3 tuần trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý với outfit thanh lịch và phụ kiện đắt giá tại đám cưới bạn thân. Trang phục tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang

GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang

