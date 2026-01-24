Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Cao Văn Bình 21 tuổi, quê Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh bắt đầu gia nhập nôi bóng đá nổi tiếng tại quê hương lúc 10 tuổi, từng cùng đồng đội vô địch U13 quốc gia.Năm 2023, anh là một trong những thủ thành trẻ nhất lịch sử được trao cơ hội bắt chính tại V.League khi mới 18 tuổi. Anh từng cùng tuyển quốc gia vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt huy chương vàng SEA Games 33.