Độc đáo Hair show 'Bốn mùa thức tỉnh' được trình diễn tại hang Ngọc Rồng – Quảng Ninh
GĐXH - Vào ngày 10/3/2026 lần đầu tiên chương trình Hair show sẽ được trình diễn trong một không gian thiên nhiên vô cùng độc đáo của hang Ngọc Rồng - Cẩm Phả - Quảng Ninh.
Festival of colors 2026 là nơi những mái tóc kể câu chuyện của ánh sáng, văn hóa và nội tâm của người nghệ sĩ; là hành trình đánh thức màu sắc - nơi tóc hòa quyện cùng văn hóa, thiên nhiên và con người. Ở đó, sắc màu không còn nằm trên bảng màu mà chảy trong từng chuyển động của bàn tay người nghệ sĩ.
BTC cho biết, Festival of colors 2026 mang thông điệp tôn vinh màu sắc, cá tính, sáng tạo không giới hạn, đồng thời là nơi hội tụ của các nhà tạo mẫu (NTM) tóc chuyên nghiệp, chuyên gia và cộng đồng yêu nghề trên cả nước. Chương trình không chỉ là sân khấu trình diễn kỹ thuật tóc mà còn là hành trình lan tỏa cảm hứng, kết nối và khẳng định giá trị của người làm nghề.
Tại Festival of color, điểm nhấn của chương trình sẽ là Hair show nghệ thuật trình diễn trong không gian của hang Ngọc Rồng. Tại đây, các NTM tóc sẽ trình diễn BST thời trang tóc "Bốn mùa thức tỉnh", tương ứng với 4 mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông. Mỗi nhóm sẽ có 5 model trình diễn một chủ đề về một mùa trong năm.
Chia sẻ về lý do lựa chọn sân khấu trình diễn là hang Ngọc Rồng, bà Vũ Ngọc Quyên – Tổng giám đốc Global Idea – Trưởng BTC chương trình Festival cho biết: "Đây chính là điểm độc đáo và khác biệt của Festival of colors 2026. Ở trong hang không bị ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, rất thuận lợi cho khâu tổ chức. Nhiệt độ ở đây chỉ 20-25 độ, mát về mùa hè và ấm về mùa đông. Âm thanh cũng có độ vang tốt hơn so với ở ngoài trời. Không gian thiên nhiên độc đáo này sẽ tạo nên dấu ấn khác biệt cho Hair show, nơi nghệ thuật tóc hòa quyện cùng vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá, mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ và ấn tượng cho người xem".
Ông Đoàn Anh Đức – Phó chủ tịch CLB Tóc đẹp Việt Nam cho biết, Festival of colors sẽ đưa các NTM tóc bước ra khỏi salon, rời xa guồng quay công việc thường nhật để chiêm nghiệm, tái tạo năng lượng, kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị và khẳng định bản lĩnh nghề. Tại đây, các NTM không chỉ trình diễn nghệ thuật tóc mà quan trọng hơn, biến mỗi người tham gia trở thành một mảnh ghép sắc màu độc bản. Mỗi màu sắc đều có linh hồn và mỗi người nghệ sĩ tóc chính là người thổi linh hồn đó vào cuộc sống".
Đánh giá về vị thế của ngành tạo mẫu tóc Việt Nam trên bản đồ thế giới, NTM tóc Đỗ Đức Ánh nhìn nhận: "Những năm gần đây, ngành tóc Việt Nam đã có những bước phát triển rất rõ nét. Nhiều NTM tóc Việt đứng chung sân khấu với các chuyên gia nước ngoài. Sự sáng tạo của các NTM tóc Việt không thua kém bất kỳ một chuyên gia nào của thế giới vì con người Việt Nam vốn rất tài hoa, chăm chỉ và chịu khó. Chúng ta đi sau nhưng có lợi thế là lĩnh hội được những kinh nghiệm và tinh hoa của thế giới để học hỏi, áp dụng một cách sáng tạo với đặc trưng riêng của người Việt".
Ngoài trình diễn tóc, Festival of colors còn là sân chơi kết nối các NTM tóc, tìm kiếm năng lượng sáng tạo thông qua việc trải nghiệm các danh thắng và ẩm thực độc đáo của Quảng Ninh.
