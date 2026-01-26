Phong cách trang điểm ấn tượng, phối nhiều màu sắc được báo là trend 2026
Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Christian Briceno cho biết rằng năm 2026 sẽ là năm của những gì ấn tượng, rực rỡ và độc đáo. Từ hàng mi màu xanh đến những đôi môi màu đỏ nổi bật, và trang điểm mắt rực rỡ... nhưng tổng thể không hề quá lố mà còn rất tinh tế.
Hàng mi màu sắc
2026 là kỷ nguyên phục hưng của hàng mi màu sắc. Dĩ nhiên mascara đen sẽ luôn là lựa chọn cổ điển yêu thích của chúng ta, nhưng màu xanh, màu tím nhạt và xám đang định nghĩa lại vẻ đẹp của đôi mắt. Thay đổi một chút ở hàng mi, đột nhiên toàn bộ năng lượng của khuôn mặt cũng thay đổi theo.
Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Christian Briceno gợi ý chọn mascara YSL Lash Clash Extreme Volume màu xanh Electric: Một chút xanh dương ở hàng mi có thể biến một đôi mắt trang điểm đơn giản thành điểm nhấn thời trang. Ngoài ra, hãy thử nghiệm các màu sắc khác nhau và xem hiệu ứng của nó, như màu tím nhạt có thể tạo chiều sâu tinh tế, hoặc màu nâu xám sẽ mang đến cho hàng mi của bạn vẻ đẹp huyền ảo, cuốn hút.
Trang điểm mắt theo phong cách tối đa
Kiểu trang điểm mắt ấn tượng đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Nếu trước đây, mắt khói và màu mắt trầm được ưa chuộng, thì qua năm 2026, sự phá cách và kịch tính trên mí mắt sẽ là điểm nhấn làm mới hình ảnh của bạn. Màu mắt tươi sáng, ánh nhũ nhiều và nổi bật được pha trộn hoặc tán ombre che phủ toàn bộ mí mắt, tạo sức hút ấn tượng bằng cách kẻ thêm viền mắt đậm, nhấn mạnh sự tập trung vào “cửa sổ tâm hồn”.
Son môi nổi bật
Tất cả những màu son đỏ lì rực rỡ nhất đang đánh chiếm trái tim của các tín đồ thời trang Thế giới. Đôi môi rạng rỡ và nổi bật sẽ ngay lập tức tạo cảm giác sang trọng và mạnh mẽ, cho dù bạn chọn màu đỏ gạch đậm, đỏ tươi hay đỏ hồng. Để có lớp son lì lâu trôi, chuyên gia trang điểm Christian Briceno cho biết khâu chuẩn bị rất quan trọng. Cần tẩy tế bào chết cho môi, sau đó thoa son dưỡng và để yên trong vài phút. Điều này giúp bạn thoa son mịn hơn và lên màu cực chuẩn.
