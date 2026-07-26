Vương Anh Tú và 14 Casper chia tay 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Tập 4 là bảng đấu Hắc Mã quy tụ 4 Nhà: Vinh quy bái tổ, Điện ảnh, Soạn nhạc và Hoa lửa. Tiết mục mở màn cho bảng đấu là "Lý ngựa ô" của Nhà Vinh quy bái tổ (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing). Dựa trên làn điệu dân ca Huế gắn liền với tục rước dâu xưa, sự giao thoa văn hóa vùng miền và khát vọng hạnh phúc lứa đôi để gửi gắm câu chuyện về chí khí nam nhi, phiên bản làm mới của các "Anh tài" đã mang đến "bữa tiệc âm nhạc" mãn nhãn.

Sân khấu mở màn đã nhận về 2.150 điểm bình chọn, chính thức thiết lập mức điểm tiêu chuẩn cho toàn bảng đấu.

Tiết mục của Nhà Vinh quy bái tổ

Ở tiết mục thứ hai, Nhà Điện ảnh bao gồm 4 'Anh tài' Neko Lê (thủ lĩnh), Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint, Phùng Minh Cương trình diễn ca khúc vocal "Anh sẽ đến cùng cơn mưa". Nhà Điện ảnh đã quyết định có sự thay đổi cho cốt truyện gốc từ một bộ phim. Câu chuyện mới mở ra bối cảnh về linh hồn của một chàng trai may mắn có được khoảng thời gian ngắn ngủi trở về bên gia đình.



Không chỉ nỗ lực thể hiện giọng hát dù đây không phải là thế mạnh của các thành viên, Nhà Điện ảnh còn dành nhiều thời gian tập luyện cho phần vũ đạo để mang tới sân khấu ngập tràn cảm xúc. Tuy nhiên, họ không thể giành được vị trí số 1 từ Nhà Vinh quy bái tổ.

Tiết mục của Nhà Điện ảnh

Ở tiết mục thứ ba với ca khúc "Nợ em cả bầu trời" từ Nhà Soạn nhạc gồm Hoàng Tôn (thủ lĩnh), Thỏ (Da LAB), OSAD, Hồ Đông Quan, Hà An Huy. Bài hát "X-Song" (sáng tác mới) được phát triển từ một vòng hòa thanh ngẫu hứng của Hà An Huy kết hợp cùng bản demo tưởng chừng đã bị bỏ quên từ 8 năm trước của Hoàng Tôn.



Với 5 giọng ca truyền cảm cùng phần dàn dựng công phu, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, Nhà Soạn nhạc đã vươn lên dẫn đầu Top 1 bảng Hắc Mã.

Nhà Soạn nhạc thể hiện ca khúc hoàn toàn mới.

Khép lại bảng đấu là không khí bùng nổ từ Nhà Hoa lửa bao gồm 5 "Anh tài" Hoàng Dũng (thủ lĩnh), Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng qua ca khúc "Let Me Go".



Dù gánh trên vai áp lực lớn từ vị trí kết màn cho Công diễn 1, các thành viên đã cống hiến một sân khấu nhiệt huyết và bùng nổ. Thế nhưng họ chưa thể vượt qua điểm số của Nhà Soạn nhạc.

Màn trình diễn của Nhà Hoa lửa.

Kết quả chung cuộc, Nhà Soạn nhạc (Top 1 bảng Hắc Mã) cùng Nhà Làm mạnh (Top 1 bảng Bạch Mã) là hai đội thi duy nhất bảo toàn trọn vẹn lực lượng tiến thẳng vào Công diễn tiếp theo. Các nhà còn lại đều rơi vào nguy hiểm.



Theo các kết quả được công bố, 6 "Anh tài" có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất bao gồm: Mew Amazing (Nhà Vinh quy bái tổ), Tùng Mint (Nhà Điện ảnh), Thuận Nguyễn (Nhà Mỹ nam), Vương Anh Tú (Nhà Hoa lửa), 14 Casper (Nhà Ngoại ô) và Đinh Mạnh Ninh (Nhà Củi lửa). Họ phải đối mặt với nguy cơ dừng bước cao hơn những thành viên còn lại.



Hai thành viên đầu tiên phải nói lời chia tay với hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là 14 Casper và Vương Anh Tú.

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" nói lời chia tay với 2 "Anh tài đầu tiên".

Kết quả của Công diễn 1 để lại rất nhiều cảm xúc, nuối tiếc cho chính các "Anh tài" và khán giả. Thơm (DaLAB) đã bật khóc nức nở khi biết đồng đội Vương Anh Tú phải dừng bước. 14 Casper cũng là nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến, ủng hộ từ phía khán giả.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt? GĐXH - Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là bảng đấu Hắc Mã với các đội: Nhà Hoa lửa, Nhà Điện ảnh, Nhà Vinh quy bái tổ và Nhà Soạn nhạc.