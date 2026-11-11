Toản xin lỗi Hạnh vì từng nghi ngờ cô có ý đồ xấu lúc nửa đêm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Căn nhà không mái che", Toản gặp Hạnh ở chợ để xin lỗi. Toản cho biết hôm qua trời mưa rồi ngập ngừng không dám nói tiếp. Nghe vậy Hạnh giận dỗi nói rằng cô biết trời mưa nhưng cố gắng nằm im, tránh gây phiền cho bố con Toản để gây hiểu lầm như trước đây.

Toản vội trấn an Hạnh, anh thú nhận phần mái nhà bên phòng anh đã bị dột như lời cô nói. Trước đó, khi thấy trời mưa, Hạnh có ý tốt mang chậu sang để giúp bố con Toản hứng nước mưa. Tuy nhiên, do mọi người ngủ say, lay mãi không dậy nên Hạnh tự bước sang phòng để đặt chậu hứng nước đúng lúc mấy bố con Toản thức dậy và cho rằng Hạnh có ý định không tốt. Mãi đến khi trời mưa nhà dột thì Toản mới hiểu được tấm lòng của Hạnh.

Toản xin lỗi Hạnh vì trước đây hiểu lầm ý tốt của cô. Ảnh VTV

Toản bận việc không thể đi họp phụ huynh nên nhờ Hạnh đi giúp. Không ngờ việc này lại trở thành đề tài buôn chuyện của một số người trong chợ. Toản khẳng định anh chỉ nhờ vả người đáng tin.

Triết đánh nhau với bạn ở lớp nên phụ huynh của bé kia tìm gặp Toản ở chợ để gây sự. Toản khẳng định nếu con mình hư thì sẽ dạy dỗ. Ngược lại anh sẵn sàng tìm lại công bằng cho con nếu cậu bé bị bắt nạt.

Con trai bị đánh, Toản còn bị người khác đến gây sự. Ảnh VTV

Toản xót con trai bị bạn đánh xước mặt. Nhưng anh cũng hiểu tính nết của cậu bé không phải là người thích bạo lực. Trước đây nhiều lần Triết đã khuyên bố không nên xô xát, va chạm với người khác. Toản đoán rằng bạn bè đã trêu chọc đến giới hạn của Triết nên cậu bé mới không kiềm chế được cảm xúc.

Thấy con ngày càng lớn, cần phải chuẩn bị một số kỹ năng phòng vệ nên Toản đã hướng dẫn cho Triết vài cách để tự bảo vệ bản thân. Sau này, nếu phải rơi vào trường hợp tương tự thì Toản mong rằng Triết sẽ chủ động hơn. Nghe vậy, Triết xúc động ôm bố và khóc. Cậu bé nhạy cảm xúc động trước sự chăm sóc, quan tâm của bố.

Toản hướng dẫn con trai cách phòng vệ bản thân. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 11/11 trên VTV3.

Trâm tủi thân, giận dỗi vì bố quên ngày giỗ mẹ GĐXH - Trâm một mình cặm cụi chuẩn bị mâm cơm cúng ngày giỗ mẹ, cô có chút hờn dỗi khi bố lại quên mất ngày quan trọng này.



