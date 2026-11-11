Trâm tủi thân, giận dỗi vì bố quên ngày giỗ mẹ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Xóm nhỏ", sau khi được cho phép ở cùng phòng trọ, Phong ngượng ngùng cảm ơn ông Đô vì lâu lắm mới được nằm giường thoải mái. Nhưng ông Đô lại bất ngờ hỏi trước đây khi ở chung phòng, Phong có ngắm Trâm ngủ hay không. Phong khẳng định không hề làm vậy.

Tuy nhiên, ông Đô không tin tưởng những điều Phong nói nên liên tục gặng hỏi bất ngờ, khiến Phong lỡ miệng đáp về dáng ngủ của Trâm. Ông lập tức bắt bẻ rằng nếu không thức nhìn lén thì làm sao Phong biết rõ tư thế ngủ của Trâm, sau đó dồn dập tra hỏi Phong.

Phong khẳng định với ông Đô rằng không có tình cảm với Trâm dù sống chung phòng trọ. Ảnh VFC

Trong khi đó, Trâm đang nấu nướng dưới bếp thì bà Phẩm sang hỏi thăm, Trâm ngập ngừng chia sẻ hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Hóa ra, ông Đô đã quên mất ngày này và vẫn mở cửa hàng bán bánh mì bình thường. Trâm cũng dặn hàng xóm đừng nhắc cho ông Đô biết.

Trâm nhớ ngày giỗ mẹ, nhưng bố lại quên ngày quan trọng này. Ảnh VFC

Thương Trâm một mình lo lắng cỗ bàn vất vả, bà Phẩm đã gọi mọi người xúm lại mỗi người giúp một tay. Mọi người trong xóm trọ trách ông Đô tính tình "quân phiệt" và vô tâm khi quên mất ngày giỗ của người vợ đã mất.

Xóm trọ cùng chung tay làm giỗ giúp Trâm. Ảnh VFC

Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì ông Đô bất ngờ đi về xóm trọ. Thấy bóng dáng ông Đô bước vào, Phong lại vội vã xin phép ra ngoài có việc bận và dặn đến tối muộn mới trở về để tránh mặt ông.

Tập 15 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào 21h ngày 11/11 trên VTV1.