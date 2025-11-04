Hóa ra 6 năm nay, lương chồng tôi không “bốc hơi” vô cớ, tất cả đều chảy vào tài khoản của cô em gái đã lấy chồng
Không những thế, lời chồng giải thích còn khiến tôi muốn phát điên.
Tôi phát hiện ra chuyện chồng lén gửi tiền cho em gái anh ta vào một buổi tối rất tình cờ. Khi tôi đang dùng Ipad của anh để xem phim, thì bất ngờ tin nhắn trên Messenger hiện lên bill chuyển khoản. Người nhận là em gái chồng, số tiền 5 triệu. Trên cửa sổ chat, thấy em gái chồng trả lời: Em nhận được tiền rồi, cảm ơn anh trai ạ.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh giúp em một lần vì chuyện gì đó thật sự cần thiết. Nhưng rồi, chỉ vài tuần sau, lại một tin nhắn tương tự, lần này là 3 triệu, tin nhắn bill cũ chuyển 5 triệu đã bị anh xóa lúc nào không hay. Rồi 10 triệu. Tôi bắt đầu thấy bất an, một phần vì anh giấu tôi, phần khác vì tôi nhận ra đây không phải chuyện mới bắt đầu.
Khi tôi hỏi thẳng, anh ấp úng: “Em Hương khổ lắm… chồng nó cục tính, chẳng quan tâm vợ con gì, còn chẳng đưa tiền cho vợ chi tiêu. Anh chỉ muốn giúp cho nó đỡ khổ thôi”.
Tôi hỏi lại: “Thế anh giúp nó bao lâu rồi?”. Anh im lặng. Tôi nhìn anh rất lâu, cuối cùng anh thở dài: “Chắc khoảng 6 năm”.
Tôi cười khổ. 6 năm, nghĩa là từ khi con tôi mới tập đi, anh đã đều đặn gửi tiền cho em gái mà tôi không hề hay biết. Anh nói mỗi tháng có lúc ít, lúc nhiều, tùy theo hoàn cảnh của em Hương.
Tôi từng quý Hương, ngày cưới em ấy, tôi và chồng còn tặng 1 cây vàng. Sau này, Hương ít về nhà, chỉ nghe phong thanh là em rể làm ăn bấp bênh, thỉnh thoảng say rượu, nói năng hỗn hào. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh trai lại âm thầm làm “ngân hàng dự phòng” cho em gái suốt ngần ấy năm.
Chồng tôi chỉ biết em gái khổ chứ đâu biết tôi cũng khổ, phải tằn tiện từng đồng lo cho gia đình này, nhưng chẳng mấy khi anh thương tôi theo cái cách anh thương em gái. Tôi từng ốm, nằm viện, anh vẫn lo công việc còn Hương chỉ cần than vài câu là anh vội vàng chuyển tiền, vội đến thăm.
Từ hôm biết chuyện, trong lòng tôi cứ chông chênh, không phải vì tiếc mấy đồng bạc, mà là cảm giác bị loại ra khỏi những gì thân mật nhất trong hôn nhân.
Mấy hôm nay, anh vẫn đi làm bình thường, vẫn hỏi tôi ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, nhưng giữa chúng tôi như có một lớp sương mỏng, không tan được. Giờ giận chồng thì cũng chẳng được gì mà giữ hết tiền thì chồng không đồng ý, tôi phải làm sao đây?
