Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu'
GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những khoảnh khắc thoải mái, ngọt ngào bên nhau khi cùng nhau trải nghiệm tại Hàn Quốc.
(Ảnh FB nhân vật)
Khán giả đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 liên tục thốt lên 'Hay quá!'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đã mang đến cho khán giả và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc, đầy tự hào về “dòng chảy di sản” của Hà Nội.
Thu Quỳnh ở tuổi 38Giải trí -
GĐXH - Thu Quỳnh ở tuổi 38 không chỉ có sự nghiệp ổn định mà còn có một cuộc sống bình yên bên 2 con nhỏ và bố mẹ cùng em trai.
Cuộc thi 'Check-in Hạnh phúc': Cho phép sử dụng Al nhưng không quá 30%Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Với mong muốn mở ra một không gian để độc giả chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, Báo Tiền Phong đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Check-in Hạnh phúc" mùa 1 với chủ đề "Từ đây có một Tôi khác".
Các 'Anh tài' cạnh tranh gắt gao trên sân khấu 'Dũng sĩ'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Vòng đấu tiếp theo của Công diễn 4 hứa hẹn hấp dẫn với màn tranh tài của các "Dũng sĩ" với ca khúc "Đại khải hoàn".
Phát sốt với Lisa và mỹ nhân đẹp nhất thế giớiThế giới showbiz -
Khoảnh khắc ba đại sứ thương hiệu Lisa (BlackPink), Anne Hathaway và Dua Lipa chung khung hình tại New York, Mỹ đang được chia sẻ khắp các diễn đàn.
Hoa hậu Việt Nam từng 2 lần từ chối thi Miss World giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa -
Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, mỹ nhân này từng được xem là hình mẫu “hoa hậu quốc dân” được công chúng yêu mến suốt nhiều năm.
Hai con trai của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Anh học tài chính, em mê tốc độGiải trí -
GĐXH - Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tự hào về hai con trai: Nam Khánh theo học tài chính, trong khi Nam Anh đam mê thể thao tốc độ.
Tin sao 11/9: Đoàn Thiên Ân ngọt ngào bên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Chi Pu ngày càng gợi cảmGiải trí -
GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những trải nghiệm thú vị khi tham quan vườn lê tại Hàn Quốc, trong khi đó Chi Pu gây chú ý với nhan sắc gợi cảm.
Văn Mai Hương xúc động kể chuyện bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binhGiải trí -
GĐXH - Văn Mai Hương đã kể về truyền thống quân nhân của gia đình cô với niềm yêu thương và tự hào.
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An ra mắt MV ấn tượng về Sài GònXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ca khúc "Những Ngày Sài Gòn" của nhạc sĩ Hoài An phổ thơ Lâm Xuân Thi vừa có phiên bản MV mới, với mục tiêu đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả trẻ.