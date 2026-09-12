Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu'

Thứ bảy, 13:50 12/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có những khoảnh khắc thoải mái, ngọt ngào bên nhau khi cùng nhau trải nghiệm tại Hàn Quốc.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 1.

Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi vừa chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 2.

Cả hai dành thời gian tham quan một vườn lê, ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường và thoải mái tương tác với nhau.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 3.

Hai nàng hậu thoải mái nắm tay nhau, cùng dạo bước trong vườn lê xanh mướt, trái nặng trĩu cành. 

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 4.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên để lại lời nhắn đầy hài hước: "Áo đỏ chứng tỏ em yêu của ta". Cách gọi "em yêu" của Kỳ Duyên lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 5.

Trước đó, cả hai cũng đã cùng nhau bước vào hành trình trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc. 

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 6.

Trong mọi khung hình, điều dễ dàng nhận ra đó là sự thoải mái, biểu cảm thân thiết giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 7.

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động về thời trang, sắc đẹp và đời thường. 

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 8.

Màn song hành tại Hàn Quốc tiếp tục cho thấy sự gần gũi giữa hai người đẹp và trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

(Ảnh FB nhân vật)

Nguyễn Cao Kỳ Duyên nắm tay, gọi Đoàn Thiên Ân là 'em yêu' - Ảnh 8.Ngọc Trinh diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm' ở tuổi 37

GĐXH - Ngọc Trinh liên tục trở thành tâm điểm chú ý và khẳng định vị trí "nữ hoàng nội y" khi tung ra hàng loạt bộ ảnh bikini nuột nà đến từng đường nét.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thu Quỳnh ở tuổi 38

Thu Quỳnh ở tuổi 38

Giải trí -

GĐXH - Thu Quỳnh ở tuổi 38 không chỉ có sự nghiệp ổn định mà còn có một cuộc sống bình yên bên 2 con nhỏ và bố mẹ cùng em trai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.