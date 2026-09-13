Gìn giữ câu hát quê hương từ những người yêu Ví, Giặm

Ngày 13/9, UBND xã Thuần Trung (Nghệ An) cho biết, vừa tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An; lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân.



Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đại diện địa phương chúc mừng CLB Dân ca Ví, Giặm xã Thuần Trung ra mắt. ẢNH: V. Đồng

CLB được thành lập theo quyết định ngày 6/8/2026, trên cơ sở phong trào yêu thích dân ca Ví, Giặm của người dân tại các xóm Trung Sơn, Mỹ Trung, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Thuận Minh, Thuận Phú. CLB có 37 thành viên, tuổi đời từ 12 đến 77. Trong đó, 5 thành viên dưới 18 tuổi được phát hiện có năng khiếu và triển vọng với dân ca Ví, Giặm.

Ngay trong thời gian đầu hoạt động, CLB đã xây dựng và làm mới 10 tiết mục dân ca Ví, Giặm; phát hiện, bồi dưỡng 4 thành viên tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026, trong đó 2 người đạt giải cao.

Ông Vương Đình Long, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm Thuần Trung, phát biểu tại lễ ra mắt CLB. ẢNH: V. Đồng

Ông Vương Đình Long, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm Thuần Trung, cho biết điều đáng mừng là phong trào nhận được sự hưởng ứng của nhiều lứa tuổi. Người lớn tuổi có kinh nghiệm, lớp trẻ có sự năng động, cùng gặp nhau ở tình yêu với câu hát quê hương.

Theo ông Long, CLB được thành lập nhằm tập hợp những người yêu dân ca, tạo môi trường để các thành viên cùng luyện tập, giao lưu và trao truyền những làn điệu Ví, Giặm. Thời gian tới, CLB sẽ chú trọng bồi dưỡng thành viên trẻ, tạo lớp kế cận và nâng cao chất lượng hoạt động.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, nhấn mạnh vai trò của các CLB cơ sở trong gìn giữ, phát huy Dân ca Ví, Giặm. ẢNH: V. Đồng

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, chúc mừng CLB và đánh giá việc hình thành các CLB dân ca từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo bà Hạnh, Dân ca Ví, Giặm là sản phẩm tinh thần thấm đượm hồn quê xứ Nghệ, gắn bó với đời sống và là niềm tự hào của người dân. Sau khi được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Việc thành lập các CLB tại cơ sở, xuất phát từ tình yêu và nhu cầu của người dân, là một trong những giải pháp thiết thực để Ví, Giặm tiếp tục được gìn giữ trong cộng đồng. Sự tham gia của lớp trẻ cũng tạo điều kiện để những làn điệu dân ca được trao truyền giữa các thế hệ.

Các tiết mục của CLB biểu diễn tại buổi lễ. ẢNH: V. Đồng

Bà Hạnh cho biết toàn tỉnh hiện có 242 CLB dân ca. Ngành văn hóa đang quan tâm hỗ trợ các CLB về chuyên môn và điều kiện hoạt động; đồng thời kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ. Hiện mức hỗ trợ thành lập mới là 30 triệu đồng và kinh phí duy trì hằng năm là 5 triệu đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đề nghị Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tăng cường hướng dẫn chuyên môn, cử cán bộ hỗ trợ các CLB; chính quyền cơ sở tiếp tục tạo điều kiện, huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì hoạt động.

Đối với CLB Dân ca Ví, Giặm Thuần Trung, bà Hạnh đề nghị tiếp tục thu hút thành viên, nhất là lớp trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những người có năng khiếu để tạo lực lượng kế cận. CLB cần tăng cường giao lưu, tham gia các sân chơi, cuộc thi để nâng cao chất lượng hoạt động và lan tỏa tình yêu Ví, Giặm.

Cùng với việc bảo tồn tại cộng đồng, Nghệ An đang định hướng đưa Ví, Giặm đến gần hơn với du khách. Theo bà Hạnh, tỉnh đang chuẩn bị xây dựng đề án phát triển dân ca gắn với du lịch, trong đó nghiên cứu xây dựng các chương trình trải nghiệm nghe Ví, Giặm trên sông Lam và không gian Ví, Giặm tại khu vực biển Cửa Lò.

Ngành văn hóa cũng sẽ tiếp tục tham mưu duy trì các cuộc thi tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm, qua đó tạo phong trào từ cơ sở, phát hiện nhân tố mới và mở rộng sức lan tỏa của di sản.