Hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe – cam kết của TH trong mỗi sản phẩm 'cất cánh' cùng Vietnam Airlines
Các sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines đều sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất bảo quản và đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, giành nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.
Từ nhiều năm qua, hành khách của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines – đã quen thuộc với ly sữa tươi, sữa chua và đồ uống mang thương hiệu TH. Mỗi sản phẩm mang đến hương vị tươi ngon thật sự thiên nhiên và là lời cam kết tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ cuối 2024, trải nghiệm "healthy trên mây" ấy tiếp tục được nâng tầm khi Tập đoàn TH chính thức hợp tác với Vietnam Airlines mở rộng danh mục sản phẩm TH phục vụ trên các chuyến bay và phòng chờ Thương gia.
Sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines gồm: sữa tươi tiệt trùng TH true MILK; sữa hạt TH true NUT; sữa chua ăn TH true YOGURT; các sản phẩm sữa chua "Top cup" độc đáo gồm vị cốm nếp giòn, ngũ cốc ca cao; sữa chua men sống TH true YOGURT PROBIOTICS với 18 tỷ lợi khuẩn trong mỗi chai; kem TH true ICE CREAM với vị thơm ngon từ sữa tươi; nước trái cây TH true JUICE; bơ TH true BUTTER làm từ sữa tươi sạch; trà tự nhiên TH true TEA với nguyên liệu từ những vùng trồng trà nổi tiếng của Việt Nam,... cùng nhiều sản phẩm khác được luân phiên tùy sử dụng tùy giai đoạn.
Đây đều là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất bảo quản, không hương liệu tổng hợp và được sản xuất tại các nhà máy đã đạt trung hòa carbon, với dây chuyền và công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.
Trong không gian thư giãn của phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng - sân bay Nội Bài và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách có thể khởi động hành trình của mình với những sản phẩm giàu năng lượng, vitamin và khoáng chất như sữa tươi tiệt trùng TH true MILK, sữa chua, nước trái cây tự nhiên hay thưởng thức một vài lát bơ lạt TH kèm bữa ăn nhẹ bổ dưỡng...
Khi bước lên khoang tàu bay, những sản phẩm thanh mát, sảng khoái như trà tự nhiên TH true TEA (gồm các vị như trà xanh vị chanh, trà đào, trà vải) được phục vụ như "welcome drink" ở khoang Thương gia, mở đầu cho trải nghiệm ẩm thực tinh tế trên không. Cũng tại khoang C, hành khách còn có cơ hội được phục vụ nhiều sản phẩm thơm ngon đặc biệt như kem Caramel Cà Phê Muối, kem Vanilla nguyên chất, hay sữa hạt óc chó TH true NUT,...
Trong khi đó, ở khoang phổ thông, các sản phẩm như sữa chua nếp cẩm hay sữa uống lên men mang đến lựa chọn nhẹ nhàng, dễ thưởng thức, hỗ trợ tiêu hóa và tạo sự thoải mái trong suốt hành trình. Cách bố trí đa dạng này tạo nét riêng cho từng hạng dịch vụ song vẫn cho thấy sự hợp lý và đồng bộ trong cách hai thương hiệu đồng hành chăm sóc hành khách từ trước chuyến bay cho đến suốt hành trình.
Với lịch sử hơn 15 năm, TH đã khẳng định vị thế tiên phong của mình tại Việt Nam, không chỉ ở lĩnh vực sữa tươi sạch mà còn ở đồ uống, thực phẩm chế biến và nhiều ngành hàng khác. Cụm trang trại bò sữa tập trung của TH tại Nghệ An hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về quy mô, với quy trình khép kín và ứng dụng công nghệ cao toàn diện trong chăn nuôi, quản lý đàn bò và sản xuất sữa tươi. Thương hiệu TH đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới, từ Trung Quốc, nhiều nước ASEAN đến Liên bang Nga, với niềm tự hào của một Thương hiệu Việt – Chất lượng quốc tế.
Sản phẩm mang thương hiệu TH đã được vinh danh Thương hiệu Quốc gia nhiều kỳ liên tiếp, đạt các giải thưởng quốc tế uy tín như giải thưởng "Sản phẩm của năm" 5 năm liền từ 2015 – 2019 tại Triển lãm Thực phẩm Thế giới WorldFood tại Moscow (Nga), Giải thưởng Thực phẩm Tốt nhất ASEAN của Hiệp Hội Khoa học và công nghệ thực phẩm ASEAN, Giải Sản phẩm mới xuất sắc của Stevie Awards - giải thưởng Kinh doanh quốc tế được đánh giá là giải Oscar trong kinh doanh, 3 giải thưởng sản phẩm xuất sắc của Global Brands (Vương quốc Anh) 2025,…
Hành trình xanh của hai thương hiệu tiên phong
Việc mở rộng hợp tác giữa TH và Vietnam Airlines được xem là sự cộng hưởng giữa hai thương hiệu mang tầm quốc gia, cùng chung tầm nhìn về phát triển bền vững và sống xanh.
Nếu Vietnam Airlines tiên phong trong hành trình giảm phát thải, cải thiện trải nghiệm xanh cho hành khách, thì Tập đoàn TH từ khi khởi dựng đã kiên định với triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên", đưa các giải pháp tiêu dùng bền vững vào từng sản phẩm. Các nhà máy của TH thực hiện nhiều sáng kiến giảm nhựa dùng một lần, phát triển bao bì thân thiện môi trường. Đây cũng doanh nghiệp Việt đầu tiên có hai nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 do Tổ chức Control Union chứng nhận: Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Toàn bộ sản phẩm TH được phục vụ trên các chuyến bay Vietnam Airlines đều xuất phát từ hai "nhà máy xanh" này – minh chứng rõ ràng cho cam kết Net Zero vào năm 2050 của tập đoàn.
Sự kết hợp giữa hai thương hiệu mang biểu tượng quốc gia – Bông Sen Vàng và TH true MILK – không chỉ làm phong phú thực đơn trên các chuyến bay, mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa: hành khách không chỉ bay đến một điểm đến mới, mà còn đồng hành trong một hành trình sống xanh, sống lành và sống có trách nhiệm.
TH true MILK
Tại buổi họp trực tuyến với cổ đông chiều 29/10, ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cho biết kỳ vọng đến giai đoạn 2029–2030, kênh bán lẻ hiện đại (MT) sẽ chiếm khoảng 25–30% thị trường bán lẻ Việt Nam. Tính đến cuối Quý 3/2025, WinCommerce, thành viên của Tập đoàn Masan, đã có hơn 4.300 điểm bán trên toàn quốc.
Gần đây, nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động, điều này được dự báo có thể tác động đến người mua nhà, doanh nghiệp và thị trường bất động sản.
GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu nâng cao an ninh gia đình ngày càng lớn, khóa cửa vân tay thông minh đã trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều hộ gia đình, văn phòng và công trình.
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 11/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Gần 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Masan Consumer (UPCoM: MCH) đã trở thành một phần của đời sống hàng triệu gia đình. Chính sự gắn bó ấy khiến nhiều người ví MCH như một "cổ phiếu quốc dân", nơi hành trình phụng sự người tiêu dùng được tiếp nối bằng niềm tin của nhà đầu tư.
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (11/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 30.000 – 33.000 đồng/lượng, tương đương gần 1 triệu đồng/kg so với phiên trước.
GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ được ghi nhận với giá cao.
GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.
