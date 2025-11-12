Hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe – cam kết của TH trong mỗi sản phẩm 'cất cánh' cùng Vietnam Airlines

Từ nhiều năm qua, hành khách của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines – đã quen thuộc với ly sữa tươi, sữa chua và đồ uống mang thương hiệu TH. Mỗi sản phẩm mang đến hương vị tươi ngon thật sự thiên nhiên và là lời cam kết tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ cuối 2024, trải nghiệm "healthy trên mây" ấy tiếp tục được nâng tầm khi Tập đoàn TH chính thức hợp tác với Vietnam Airlines mở rộng danh mục sản phẩm TH phục vụ trên các chuyến bay và phòng chờ Thương gia.

Sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines gồm: sữa tươi tiệt trùng TH true MILK; sữa hạt TH true NUT; sữa chua ăn TH true YOGURT; các sản phẩm sữa chua "Top cup" độc đáo gồm vị cốm nếp giòn, ngũ cốc ca cao; sữa chua men sống TH true YOGURT PROBIOTICS với 18 tỷ lợi khuẩn trong mỗi chai; kem TH true ICE CREAM với vị thơm ngon từ sữa tươi; nước trái cây TH true JUICE; bơ TH true BUTTER làm từ sữa tươi sạch; trà tự nhiên TH true TEA với nguyên liệu từ những vùng trồng trà nổi tiếng của Việt Nam,... cùng nhiều sản phẩm khác được luân phiên tùy sử dụng tùy giai đoạn.

Đây đều là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất bảo quản, không hương liệu tổng hợp và được sản xuất tại các nhà máy đã đạt trung hòa carbon, với dây chuyền và công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Trong không gian thư giãn của phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng - sân bay Nội Bài và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách có thể khởi động hành trình của mình với những sản phẩm giàu năng lượng, vitamin và khoáng chất như sữa tươi tiệt trùng TH true MILK, sữa chua, nước trái cây tự nhiên hay thưởng thức một vài lát bơ lạt TH kèm bữa ăn nhẹ bổ dưỡng...

Khi bước lên khoang tàu bay, những sản phẩm thanh mát, sảng khoái như trà tự nhiên TH true TEA (gồm các vị như trà xanh vị chanh, trà đào, trà vải) được phục vụ như "welcome drink" ở khoang Thương gia, mở đầu cho trải nghiệm ẩm thực tinh tế trên không. Cũng tại khoang C, hành khách còn có cơ hội được phục vụ nhiều sản phẩm thơm ngon đặc biệt như kem Caramel Cà Phê Muối, kem Vanilla nguyên chất, hay sữa hạt óc chó TH true NUT,...

Tiếp viên Vietnam Airlines chuẩn bị trà cho hành khách khoang Thương gia khởi đầu hành trình.

Trong khi đó, ở khoang phổ thông, các sản phẩm như sữa chua nếp cẩm hay sữa uống lên men mang đến lựa chọn nhẹ nhàng, dễ thưởng thức, hỗ trợ tiêu hóa và tạo sự thoải mái trong suốt hành trình. Cách bố trí đa dạng này tạo nét riêng cho từng hạng dịch vụ song vẫn cho thấy sự hợp lý và đồng bộ trong cách hai thương hiệu đồng hành chăm sóc hành khách từ trước chuyến bay cho đến suốt hành trình.

Với lịch sử hơn 15 năm, TH đã khẳng định vị thế tiên phong của mình tại Việt Nam, không chỉ ở lĩnh vực sữa tươi sạch mà còn ở đồ uống, thực phẩm chế biến và nhiều ngành hàng khác. Cụm trang trại bò sữa tập trung của TH tại Nghệ An hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về quy mô, với quy trình khép kín và ứng dụng công nghệ cao toàn diện trong chăn nuôi, quản lý đàn bò và sản xuất sữa tươi. Thương hiệu TH đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới, từ Trung Quốc, nhiều nước ASEAN đến Liên bang Nga, với niềm tự hào của một Thương hiệu Việt – Chất lượng quốc tế.

Sản phẩm mang thương hiệu TH đã được vinh danh Thương hiệu Quốc gia nhiều kỳ liên tiếp, đạt các giải thưởng quốc tế uy tín như giải thưởng "Sản phẩm của năm" 5 năm liền từ 2015 – 2019 tại Triển lãm Thực phẩm Thế giới WorldFood tại Moscow (Nga), Giải thưởng Thực phẩm Tốt nhất ASEAN của Hiệp Hội Khoa học và công nghệ thực phẩm ASEAN, Giải Sản phẩm mới xuất sắc của Stevie Awards - giải thưởng Kinh doanh quốc tế được đánh giá là giải Oscar trong kinh doanh, 3 giải thưởng sản phẩm xuất sắc của Global Brands (Vương quốc Anh) 2025,…

Hành trình xanh của hai thương hiệu tiên phong

Việc mở rộng hợp tác giữa TH và Vietnam Airlines được xem là sự cộng hưởng giữa hai thương hiệu mang tầm quốc gia, cùng chung tầm nhìn về phát triển bền vững và sống xanh.

Một dây chuyền sản phẩm TH true MILK tại Nhà máy đạt trung hòa carbon. Các sáng kiến giảm nhựa được áp dụng như: làm mỏng màng bọc lốc, giảm keo dán ống hút.

Nếu Vietnam Airlines tiên phong trong hành trình giảm phát thải, cải thiện trải nghiệm xanh cho hành khách, thì Tập đoàn TH từ khi khởi dựng đã kiên định với triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên", đưa các giải pháp tiêu dùng bền vững vào từng sản phẩm. Các nhà máy của TH thực hiện nhiều sáng kiến giảm nhựa dùng một lần, phát triển bao bì thân thiện môi trường. Đây cũng doanh nghiệp Việt đầu tiên có hai nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 do Tổ chức Control Union chứng nhận: Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Toàn bộ sản phẩm TH được phục vụ trên các chuyến bay Vietnam Airlines đều xuất phát từ hai "nhà máy xanh" này – minh chứng rõ ràng cho cam kết Net Zero vào năm 2050 của tập đoàn.

Sự kết hợp giữa hai thương hiệu mang biểu tượng quốc gia – Bông Sen Vàng và TH true MILK – không chỉ làm phong phú thực đơn trên các chuyến bay, mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa: hành khách không chỉ bay đến một điểm đến mới, mà còn đồng hành trong một hành trình sống xanh, sống lành và sống có trách nhiệm.

