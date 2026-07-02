Hoàng Hải, Hà Việt Dũng làm phim truyền hình chính luận - an ninh đặc biệt 'Trời cao nguyên xanh'

'Trời cao nguyên xanh' lấy bối cảnh từ chuyên án có thật ở Tây Nguyên năm 2001

Tháng 7/2026, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu tới khán giả cả nước bộ phim truyền hình chính luận - an ninh đặc biệt "Trời cao nguyên xanh" (đạo diễn Nguyễn Mai Hiền), phát sóng vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 6/7/2026.

Dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim.

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: "Bộ phim khẳng định rằng sự bình yên không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình chiến đấu bền bỉ của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua. Phim là lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo và cán bộ an ninh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khích lệ lực lượng công an xây dựng một lực lượng vững mạnh, phục vụ nhân dân".

Lấy bối cảnh Tây Nguyên - một vùng đất nguyên xơ, bình yên nhưng phía sau vẻ đẹp hùng vĩ ấy luôn tiềm ẩn những vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo và an ninh phức tạp - bộ phim mở ra câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Lấy bối cảnh Tây Nguyên - một vùng đất nguyên xơ, bình yên nhưng phía sau vẻ đẹp hùng vĩ ấy luôn tiềm ẩn những vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo và an ninh phức tạp.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001. Câu chuyện bắt đầu khi một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại nơi từng gắn bó trong quá khứ. Giữa núi rừng Tơ Rơi, ký ức về những năm tháng cam go dần được đánh thức, hé mở một giai đoạn mà sự bình yên của buôn làng từng đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bởi những thế lực lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng.

Hà Việt Dũng tiếp tục hoá thân thành chiến sĩ Công an

Nhân vật trung tâm của bộ phim là hai chiến sĩ công an với hai thế hệ, hai cách tiếp cận khác nhau.

Hà Việt Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai chiến sĩ công an trong các phim giờ vàng như Bão ngầm, Đội điều tra số 7 và Độc đạo. Lần này, nam diễn viên tiếp tục khoác sắc phục nhưng ở một màu sắc khác khi vào vai Phạm Minh - Phó trưởng phòng An ninh nội địa. Là người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải, anh hiểu rằng trong cuộc chiến bảo vệ an ninh vùng cao, nghiệp vụ không phải là tất cả; điều quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc đảm nhận những nhân vật trung tâm của phim.

Trong khi đó, Quang Tuấn (Xuân Phúc) - một đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong trinh sát - lại bước vào hành trình trưởng thành đầy thử thách khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi. Tại đây, anh dần nhận ra rằng có những trận chiến không thể giải quyết bằng tốc độ hay sức mạnh, mà đòi hỏi sự thấu hiểu, kiên nhẫn và khả năng chạm tới lòng người.

Điểm hấp dẫn đặc biệt của "Trời cao nguyên xanh" nằm ở việc bộ phim không xây dựng cuộc chiến giữa thiện và ác theo mô típ đơn giản. Mỗi nhân vật đều mang những mâu thuẫn riêng, những tổn thương riêng và đứng trước lựa chọn của chính mình.

Những nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin, A Dũi… không chỉ đại diện cho cộng đồng buôn làng Tây Nguyên mà còn phản chiếu những giằng xé sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và hoài nghi, giữa sự đoàn kết và nguy cơ bị chia rẽ bởi các thế lực lợi dụng lòng dân.

Cuộc đấu trí giữ lòng dân

Bộ phim gửi tới khán giả một thông điệp giàu ý nghĩa: Bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ bắt đầu từ những chuyên án, những cuộc truy bắt hay đấu tranh trực diện. Đó còn là những cuộc đấu trí âm thầm, những xung đột ngấm ngầm và hành trình gìn giữ sự bình yên bằng lòng dân, niềm tin và trách nhiệm.

"Trời cao nguyên xanh" còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung chính luận giàu tính thời sự, "Trời cao nguyên xanh" còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ trong điều kiện thời tiết và địa hình vô cùng khắc nghiệt.

Dưới bàn tay dàn dựng của NSƯT Nguyễn Mai Hiền, bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực được đông đảo khán giả yêu mến như NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc... Cùng với đó, phim có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới, hứa hẹn tạo dấu ấn như Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh…

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ và mới mẻ, hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn.

Quá trình sản xuất bộ phim nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế… cùng Công an tỉnh Gia Lai, góp phần tạo nên một tác phẩm chân thực, giàu chiều sâu nghiệp vụ và cảm xúc đời sống.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim truyền hình hấp dẫn mà còn là tác phẩm lan tỏa những giá trị sâu sắc về trách nhiệm, lòng tận tụy và sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước.