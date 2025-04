Hoảng hồn cảnh xe máy tông thẳng vào lan can khi 'đổ đèo' Tam Đảo khiến 2 cô gái bị hất văng

Vụ tai nạn giao thông được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào chiều ngày 20/4, chiếc xe máy tay ga do hai cô gái điều khiển với tốc độ khá cao trên đường. Khi qua một khúc cua, do không kiểm soát được tốc độ, chiếc xe máy đã đâm thẳng vào lan can bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người ngồi trên xe đều bị hất văng, ngã mạnh xuống đất, nhiều mảnh vỡ của chiếc xe văng khắp nơi.

xe máy mất lái khi 'đổ đèo' Tam Đảo khiến 2 cô gái bị hất văng.

Theo thông tin từ lãnh đạo thị trấn Tam Đảo (Tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hai người phụ nữ trong đoạn video quê ở Thái Nguyên, trong lúc đổ đèo Tam Đảo đã không may gặp tai nạn. Được biết các nạn may mắn chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngay sau khi gặp nạn, lực lượng chức năng đưa 2 người này vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, người cầm lái bị xây xát ngoài da còn người ngồi sau có khâu 2 mũi ở chân", lãnh đạo thị trấn Tam Đảo thông tin.

Lực lượng chức năng của thị trấn Tam Đảo khuyến cáo, cuối tuần là thời điểm du khách lên khu du lịch Tam Đảo nghỉ dưỡng, vui chơi rất đông, tuy nhiên, việc tham gia giao thông mọi người cần tập trung cao độ dù là di chuyển bằng ô tô hay xe máy. Đặc biệt là với phụ nữ, những người thiếu kinh nghiệm cần di chuyển thận trọng, đảm bảo an toàn.

Video: Thót tim cảnh xe tải 'gây họa' vì không làm chủ tốc độ khi đổ đèo GĐXH - Xe tải có gắn camera hành trình vượt ẩu, không làm chủ tốc độ khi đang đổ đèo, hậu quả đã lao thẳng vào một xe tải khác ở chiều ngược lại.

Xem thêm video được quan tâm: