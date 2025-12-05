Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thời gian qua vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, hiện tại ở tuổi U40, cô vẫn là sao hạng A đắt show trong nhiều chương trình. Ngoài tài năng nghệ thuật, dù bước sang tuổi trung niên, nhan sắc của Hoàng Thùy Linh vẫn trẻ đẹp.
Đầu tiên, Hoàng Thùy Linh luôn chú trọng việc giữ gìn vóc dáng. Để có được body đẹp trên sân khấu, người đẹp không bỏ qua việc tập luyện thể dục mỗi ngày.
Nữ ca sĩ từng tiết lộ với truyền thông: "Dù lịch diễn có bận đến đâu và chiếm nhiều thời gian như thế nào nhưng tôi cũng luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để tập thể dục. Việc tập luyện tích cực ở cường độ cao kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp nên vóc dáng của tôi luôn được kiểm soát ở mức tốt nhất".
Ảnh: FBNV
Nữ NSƯT quê gốc Hải Phòng vừa nhận HCV Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm có sắc vóc ra sao?Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân mới đây đã dành HCV cá nhân Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm. Không chỉ tài năng, nữ nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng còn rất xinh đẹp.
Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh KoolĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool, từ áo khoác lông đến dạ tweed. Cùng tìm hiểu cách phối đồ ấn tượng và phong cách cho mùa lạnh nhé!
Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?Chăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?
Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ quaĐẹp - 2 ngày trước
Nắng nóng kéo dài, môi trường ô nhiễm, làm việc trong phòng máy lạnh và thói quen gội đầu không phù hợp đang khiến tình trạng bong tróc – ngứa da đầu ngày càng phổ biến. Điều đáng nói, nhiều người lại vô tình chọn sai dầu gội, khiến tình trạng kéo dài hơn thay vì cải thiện.
Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡGiảm cân - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.
Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đôngĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.
Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giảnĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.
Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hộiĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh xuất hiện diện mạo mới có phần mũm mĩm khiến fan trầm trồ thích thú.
Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'Giảm cân - 4 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".
Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng HảiThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.