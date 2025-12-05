Mới nhất
Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh

Thứ sáu, 14:00 05/12/2025
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thời gian qua vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, hiện tại ở tuổi U40, cô vẫn là sao hạng A đắt show trong nhiều chương trình. Ngoài tài năng nghệ thuật, dù bước sang tuổi trung niên, nhan sắc của Hoàng Thùy Linh vẫn trẻ đẹp.

Lộ hình ảnh thân mật của Hoàng Thùy Linh và Đen VâuLộ hình ảnh thân mật của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu

GĐXH - Hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thân mật đứng cạnh nhau vô tình được Vân Hugo chia sẻ khiến fan thích thú.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 2.

Hoàng Thùy Linh dù đã bước sang tuổi 38 nhưng cô vẫn rực rỡ trên sân khấu bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và đầy sức sống. Được một vóc dáng đẹp như vậy, nữ ca sĩ gốc Hà thành đã rất chú trọng trong việc chăm sóc cơ thể lẫn sức khỏe.

Đầu tiên, Hoàng Thùy Linh luôn chú trọng việc giữ gìn vóc dáng. Để có được body đẹp trên sân khấu, người đẹp không bỏ qua việc tập luyện thể dục mỗi ngày.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ với truyền thông: "Dù lịch diễn có bận đến đâu và chiếm nhiều thời gian như thế nào nhưng tôi cũng luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để tập thể dục. Việc tập luyện tích cực ở cường độ cao kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp nên vóc dáng của tôi luôn được kiểm soát ở mức tốt nhất".

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 5.

Ngoài tập luyện thể dục, thể thao, Hoàng Thùy Linh cho biết chế độ ăn uống là quan trọng bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng hay giảm cân. Do vậy mà cô luôn chú trọng đến quá trình ăn uống của mình.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 6.

Là một ca sĩ nên thường xuyên thức khuya, mỗi lần cảm thấy đói vào ban đêm, cô thường uống một ly trà xanh và ăn một ít hạt sấy khô, chủ yếu là để lấp đầy khoảng trống dạ dày chứ không phải ăn để no.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 7.

Khẩu phần ăn của nữ ca sĩ được bổ sung chủ yếu là rau xanh, đó là nguyên tắc mà bất cứ người diễn viên hay ca sĩ, người mẫu nào cũng cần phải tuân thủ để cải thiện cũng như duy trì vóc dáng của mình. Ngoài rau xanh, cô còn ăn nhiều hoa quả, trái cây, thực phẩm giàu protein.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 8.

Ngoài "quản lý" cân nặng, Hoàng Thùy Linh còn chú trọng chăm sóc da. Để làn da luôn căng bóng và ngậm nước, Hoàng Thùy Linh tranh thủ đắp mặt nạ khi ngồi trên máy bay. Bởi công việc thường xuyên phải sử dụng son phấn, lịch sinh hoạt không được ổn định nên đắp mặt nạ giúp cung cấp dưỡng chất tức thì chính là giải pháp tuyệt vời.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc da, Hoàng Thùy Linh cũng rất cẩn thận. Do tính chất công việc phải trang điểm hằng ngày nên khi về nhà, người đẹp thường tẩy trang thật sạch để không bị nổi mụn. Đây là bước quan trọng trong quá trình chăm sóc da của Hoàng Thùy Linh.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 10.

Sau quá trình làm sạch da mặt thì bước không thể thiếu tiếp theo của Hoàng Thùy Linh là dưỡng ẩm. Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thường bôi kem dưỡng ẩm vào ban đêm để dưỡng da khỏe mạnh.

Sắc vóc hiện tại của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 11.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô khuyên mọi người nên dành ra một chút thời gian để chăm sóc da. Chịu khó chăm chút làn da như vậy nên Hoàng Thùy Linh mới có được vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp.

Ảnh: FBNV

Hoàng Thùy Linh nổi bật khi diện áo dài đỏ tham gia diễu hành A80Hoàng Thùy Linh nổi bật khi diện áo dài đỏ tham gia diễu hành A80

GĐXH - Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Tòa soạn Quảng cáo
Top