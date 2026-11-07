Hôm nay, Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

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Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; đồng thời thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch và thỏa thuận quốc tế.

Cụ thể, trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Chủ nhiệm Ủy ban KT&TC của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các dự án.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Chủ nhiệm Ủy ban VH&XH của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này.

Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Thời gian còn lại buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc và dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Theo Báo cáo của Chính phủ hôm 17/10 về dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027, mục tiêu tổng quát năm 2027 là tăng tốc, bứt phá, tạo đà và thế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Về các chỉ tiêu chủ yếu, trong 45 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2027, đáng chú ý là: GDP tăng từ 10% trở lên; CPI tăng khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.



