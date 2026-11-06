Hà Nội: Bỏ chạy khi gặp chốt 141, 2 đối tượng lộ tẩy giấu 1 kg ma túy đá và hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 23h15 đêm ngày 2/11, Tổ công tác Y14/141 (Công an thành phố Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - đường ven đê Xuân Quan (thuộc địa bàn phường Bồ Đề).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện hai nam giới điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã bí mật theo dõi và tổ chức áp sát, dừng phương tiện để kiểm tra hành chính tại đường ven đê Xuân Quan.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: CAHN

Vừa thấy bóng dáng lực lượng chức năng, một đối tượng lập tức vứt xe, vùng bỏ chạy nhằm thoát thân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Danh tính hai nghi phạm được làm rõ là V.T.H. (sinh năm 1986, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) và N.B.T. (sinh năm 1989, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đối tượng đều không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện.

Từ những biểu hiện bất thường, Tổ công tác nhận định hai đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Qua quá trình đấu tranh khai thác nóng tại chỗ, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai ra vị trí cất giấu hàng cấm.

Hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp được phát hiện. Ảnh: CAHN

Các đối tượng đã dẫn cảnh sát tới một bụi cây rậm rạp nằm cách vị trí chốt kiểm tra khoảng 10 mét. Tại đây, đối tượng V.T.H. trực tiếp lấy ra một túi nilon màu đen. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn các túi nhỏ chứa viên nén màu vàng và chất tinh thể màu trắng đục.

Bước đầu, H. khai nhận toàn bộ số tang vật cất giấu trên là ma túy, bao gồm 1.160 viên ma túy tổng hợp và khoảng 1 kg ma túy dạng Methamphetamine (ma túy đá). Số hàng cấm này đang được các đối tượng mang đi giao dịch thì bị lực lượng 141 chặn bắt.

Ngay trong đêm, Tổ công tác Y14/141 đã tiến hành niêm phong tang vật, lập biên bản phạm tội quả tang và bàn giao hai đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Bồ Đề tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.