Xót xa lời kể của cha cháu bé tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường Kim Liên (Hà Nội)

Theo TPO, sáng 6/11, trong con ngõ nhỏ trên phố Ngọc Hồi (Hà Nội), đại diện Trường THCS Kim Liên cùng nhiều phụ huynh trong lớp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu P.A.K - học sinh lớp 6 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường học vào trưa ngày 5/11.

Ngồi thẫn thờ trước di ảnh con, anh P.V.H nhớ lại, trưa 5/11, anh tự tay chở con ra bến xe buýt đi học. Trường cũ của cháu P.A.K vốn ở gần nhà hơn, nhưng do đang xây dựng nên các cháu phải chuyển sang học tạm tại cơ sở mới trên phố Hoàng Tích Trí (quận Đống Đa).

Khoảng hơn 11h ngày 5/11, sau khi đưa con ra bến xe, anh H trở về nhà. Vừa nhận tin trường cháy, anh gọi điện cho con nhưng không được nên đã nhanh chóng tới hiện trường để tìm kiếm.

"Đến nơi, tôi đứng ở ngoài cổng chờ các cháu học sinh ùa ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy con mình. Đến khi các bạn ra hết mà con vẫn bặt vô âm tín", anh H nghẹn ngào.

Sáng 6/11, đại diện Trường THCS Kim Liên đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nam học sinh lớp 6 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường. Ảnh: TPO

Đang hoảng loạn tìm kiếm, anh nhận điện thoại từ vợ báo có một học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Vội vã chạy đến nơi, người cha chết lặng khi nhận ra đó là con trai mình.

Cú sốc quá lớn khiến mẹ cháu K suy sụp hoàn toàn. "Từ chiều qua khi biết tin, mẹ cháu sốc quá, ngất xỉu và hiện vẫn đang phải nằm viện...", anh H xót xa nói.

Anh H cho biết thêm, K rất ngoan, chăm học. Cuối tuần được nghỉ, anh thường đưa con đi bơi. Ngôi nhà nhỏ có hai chị em giờ đây mãi mãi thiếu vắng hình bóng của cậu bé hiền lành.

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 ngày 5/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hình ảnh đám cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở tạm) trưa 5/11. Ảnh: TPO

Nạn nhân vụ cháy Trường THCS Kim Liên được xác định là cháu P.A.K (SN 2015, trú tại phố Ngọc Hồi, Hà Nội). Hiện cháu K đang học lớp 6 của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội).

Sau sự việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội).

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Đồng thời, thành phố phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trường THCS Kim Liên sớm ổn định các hoạt động dạy và học.