Thời tiết hôm nay 7/11: Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác

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GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét.

Khu vực TP. Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết hôm nay 7/11: Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. 

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay 7/11: Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác - Ảnh 2.Thời tiết hôm nay 1/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/11), Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

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