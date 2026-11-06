Hà Nội rét khi không khí lạnh tràn về?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, mưa dông xuất hiện ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dù có cường độ yếu nhưng không khí lạnh di chuyển lệch Đông khiến cho gió Đông Đông Nam hoạt động mạnh hơn đẩy một lượng ẩm lớn vào sâu trong đất liền và gây mưa. Cảnh báo có những nơi mưa to tiềm ẩn sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Mưa sẽ khiến nền nhiệt ở Hà Nội và khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ từ 1-2 độ so với hôm qua. Dự báo mức nhiệt cao nhất hôm nay ở Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác phổ biến từ 29-31 độ. Phường Tam Thanh (Lạng Sơn) là nơi nhiệt độ giảm nhiều nhất 26 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc miền Trung chỉ riêng TP Huế có nắng cả ngày với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Còn từ Thanh Hóa vào đến Quảng Trị thời tiết có lúc có mưa rào, đan xen khoảng nắng, nhiệt độ nhiều phường không quá 31 độ.

Tại khu vực Nam miền Trung, một số phường ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa, còn các nơi khác trời đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-32 độ.

Tại khu vực Nam Bộ vẫn có những điểm mưa to, nguy cơ đi kèm theo dông sét, gió giật mạnh. Trước khi chuyển mưa, từ sáng đến chiều khu vực này vẫn nắng mạnh và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 06/11 đến ngày 07/11

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm 06/11 có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to. Ngày 07/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối 06-07/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 07/11 đến ngày 15/11

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 08-09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 09/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 09/11 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Phía Bắc từ ngày 07-09/11 có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm 08-09/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ từ đêm 07-08/11 miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác và từ khoảng ngày 11-14/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc mạnh cỡ nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh tràn về. Tuy nhiên, cường độ 2 đợt không khí lạnh không giống nhau.