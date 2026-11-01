Tiểu thương ‘mách’ cách phân biệt hồng Đà Lạt và hồng Trung Quốc từ những đặc điểm này

Mùa thu cũng là mùa của nhiều loại trái cây ngon chín rộ, trong số đó phải kể đến những quả hồng thơm ngon, vàng ươm, đỏ mọng vào mùa. Hồng là một trong những loại trái cây nức tiếng tại châu Á, đặc biệt được ưa chuộng thưởng thức tại Việt Nam. Thức quả này thường được trồng và thu hoạch ở những vùng cao chẳng hạn như: Đà Lạt, Lạng Sơn, Mộc Châu,… Hương vị hồng Việt Nam thường có vị ngọt thanh, đậm đà, thơm béo và bảo quản lâu.

Trong số các giống hồng nổi tiếng của Việt Nam thì hồng giòn Đà Lạt nhận được nhiều sự ưa chuộng của các gia đình bởi vị ngọt, giòn, mã đẹp.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng Việt Nam là một trong những loại trái cây "đặc sản" của mùa thu. Việt Nam là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi để trồng nhiều giống hồng ngon. Tùy vùng miền và phương pháp canh tác, các loại quả hồng lại mang hương vị và đặc điểm riêng biệt, tạo nên sự phong phú trong văn hóa ẩm thực và giá trị dinh dưỡng. Hồng nước ta nổi tiếng với vị ngọt thanh, có thể bảo quản được lâu.

Hồng đang là một trong những mặt hàng trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

"Hồng là một trong những loại hoa quả được yêu thích trong mùa thu. Tùy vào từng thời điểm cũng như giống hồng sẽ có giá bán khác nhau. Hiện tại trên thị trường, hồng Việt Nam đang được bày bán rộng rãi, giá dao động từ 25.000 – 120.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng). Trong đó, một số giống hồng của Đà Lạt được rất nhiều khách hàng yêu thích. Người tiêu dùng có thể thỏa thích lựa chọn những loại hồng theo sở thích, mỗi giống hồng lại có một ưu điểm riêng, loại nào cũng thơm ngon, hấp dẫn. Có loại giòn ngọt, loại lại mềm dẻo, trong veo như thạch, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe", chị Ngọc Lam (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội chia sẻ.

Trên thị trường bày bán nhiều loại hồng như vậy, phải làm như thế nào mới có thể lựa chọn được những trái hồng Đà Lạt chuẩn? Người tiêu dùng có thể học ngay một số cách phân biệt hồng giòn Đà Lạt và Trung Quốc đơn giản theo chia sẻ của các tiểu thương để mua được những trái vừa thơm ngon, vừa đẹp để làm quà biếu hoặc dùng thắp hương.

Hồng Việt Nam có hương vị thơm ngon, ngọt thanh nên được nhiều người tiêu dùng yêu thích.

Cách phân biệt hồng giòn Đà Lạt và hồng Trung Quốc

Mùa hồng

Mùa hồng Đà Lạt bắt đầu từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11, đầu tháng 12. Thời điểm này, cây hồng thường trụi dần lá, chỉ còn sót lại những trái hồng đỏ cam rực rỡ trên cành. Trong khi đó, hồng Trung Quốc có vào nhiều thời điểm trong năm. Do đó, hồng trái mùa thường không phải xuất xứ từ Đà Lạt.

Màu sắc hồng

Hồng giòn Trung Quốc thường có lớp vỏ màu đỏ cam tươi, bóng mịn, nhìn bắt mắt, vỏ trơn láng không có vết xước. Hồng giòn Đà Lạt dường như kém sắc hơn, quả có màu vàng cam, một số quả màu đỏ nhưng nhạt hơn hồng Trung Quốc, núm có đốm đen, phần ruột gần núm hơi cứng.

Người tiêu dùng nên lựa chọn những địa chỉ uy tín để mua hồng chuẩn, chất lượng.

Mùi vị hồng

Hồng giòn Đà Lạt được trồng và ủ chín một cách tự nhiên, có vị ngọt thanh, không chát và thơm dịu. Trong khi đó, hồng Trung Quốc ngọt sắc nhưng không thơm bằng, thịt hơi khô và không mọng nước bằng hồng ta.

Thời gian bảo quản

Hồng Đà Lạt mua về chỉ để được vài ngày là hỏng, còn hồng Trung Quốc thường có hóa chất bảo quản nên có thể để cả tuần mà không bị mềm hay hỏng.

Cách chọn hồng ngon

Khi cầm trái hồng, nếu bạn thấy chắc tay, màu sắc vừa phải, trái còn tươi thì là quả ngon. Tuy nhiên, vỏ hồng mỏng nên dễ xước và dập, bạn cần lưu ý khi vận chuyển và bảo quản.

Nên chọn quả sắp chín, vì nếu không biết cách ủ và bảo quản, quả hồng chưa chín hẳn có thể bị chát. Khi quả chín, bạn nên cho vào tủ lạnh bảo quản và ăn ngay, đừng để lâu dễ bị hư hỏng. Nên mua những quả còn cuống.