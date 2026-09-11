Hơn 17 triệu đồng đến với bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên từng bị mái nhà đổ vùi lấp

Ngày 11/9, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã chuyển kết số tiền 17.330.000 đồng đến gia đình em Sùng Thị Xuân (SN 2017, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phổ thông Dân tộc bán trú Cổ Linh), nay là Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Minh, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Buổi trao tặng có sự chứng kiến của cô giáo Dương Thị Vân Anh, đại diện Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Minh; ông Giàng Văn Sự, đại diện Phòng Văn hóa UBND xã Cao Minh và đại diện gia đình em Sùng Thị Xuân.

Em Sùng Thị Xuân là nhân vật trong bài viết “MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng”, đăng tải tại Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Theo đó, rạng sáng 30/3, một trận dông lốc quét qua xã Cao Minh khiến ngôi nhà của gia đình em Xuân ở thôn Cốc Nghè (nay là thôn Mù Là) bất ngờ đổ sập, vùi lấp cháu dưới đống đổ nát.

Bị thanh gỗ đè lên lưng, cháu Xuân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, co giật. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định. Mẹ ruột của Xuân qua đời năm 2023, khi em mới 6 tuổi.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến gia đình em Sùng Thị Xuân.

Theo TTƯT.TS.BS Hoàng Xuân Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, khi nhập viện, bệnh nhi Sùng Thị Xuân trong tình trạng đa chấn thương nặng, bất tỉnh, co giật, không đáp ứng khi gọi hỏi. Sau quá trình cấp cứu, điều trị tích cực, sức khỏe của cháu Xuân dần có những tín hiệu tích cực...

Theo thông tin từ nhà trường, trước đó, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, em Sùng Thị Xuân đã được xuất viện. Đến nay, sức khỏe của em đã ổn định, khỏe mạnh, em trở lại trường và đang học lớp 4 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Minh. Đây là tín hiệu vui đối với gia đình và những người đã dõi theo, sẻ chia cùng em trong thời gian qua.

Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, anh Sùng Văn Hải (tên thường gọi Sùng Văn Thắng), bố em Sùng Thị Xuân, xúc động gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống. Anh Hải cho biết, số tiền hỗ trợ là nguồn lực thiết thực giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải việc học tập của con và hoàn thiện ngôi nhà đang làm dở sau khi căn nhà cũ bị sập do dông lốc.

Thay mặt nhà trường và gia đình, cô giáo Dương Thị Vân Anh gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của em Sùng Thị Xuân.

Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn thông qua Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

