Vượt qua ca điều trị nặng, bé gái 7 tuổi bị tường đổ đè trúng người đã đi học lại

MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân GĐXH – Vừa biết mình bị ung thư buồng trứng, chị Phan Thị Mai Phương lại được bác sĩ thông báo cần tiếp tục phẫu thuật và hóa trị. Nhưng điều khiến người mẹ 44 tuổi lo nhất lúc này không chỉ là bệnh của mình, mà là cậu con trai 14 tuổi mắc Down, không nói được và không thể tự chăm sóc bản thân.

Vượt qua chấn thương nặng, trở lại trường học

Bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi - dân tộc Mường, ở xóm Chà Đáy, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ từng khiến gia đình lo lắng khi bị một bức tường bất ngờ đổ sập trong lúc đang chơi cùng các bạn.

Vụ tai nạn khiến Nhung bị đa chấn thương nặng. Bé được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Gan mật trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, hoàn cảnh của Nhung đã được Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh trong bài viết "MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng".

Khi nhập viện, Nhung bị bụng chướng căng, đau toàn bộ vùng bụng. Kết quả thăm khám cho thấy bé bị chấn thương bụng kín, vỡ gan độ V, nghi tổn thương tĩnh mạch trên gan, chấn thương lách. Bé đồng thời bị chấn thương ngực kín kèm tràn dịch màng phổi trái.

Bé Nhung trong ngày đi khai giảng. Ảnh GĐCC

Các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu ổ bụng và dẫn lưu màng phổi, đồng thời theo dõi sát tình trạng của bé. Ca bệnh nặng, thời gian điều trị kéo dài trong khi gia đình Nhung chủ yếu làm nông. Ngoài việc chăm sóc hai con nhỏ, vợ chồng anh Đinh Công Điệp còn phải lo cho bố mẹ già yếu. Chi phí điều trị vì thế trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

May mắn, trong quá trình điều trị, Nhung nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các y, bác sĩ cùng nhiều bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của Nhung dần ổn định. Bé được xuất viện và trở về với gia đình.

Niềm vui lớn hơn đến với gia đình trong những ngày đầu năm học mới khi Nhung có thể đến trường, gặp thầy cô và bạn bè. Anh Đinh Công Điệp, bố của Nhung, vui mừng cho biết sức khỏe của con hiện đã ổn định hơn. Ngày bắt đầu năm học mới 2026, bé đã được đi khai giảng.

Hơn 30 triệu đồng đến với gia đình bé Nhung

Sau khi hoàn cảnh của Nhung được đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống, nhiều bạn đọc đã dành sự quan tâm, chia sẻ với gia đình. Bên cạnh những khoản hỗ trợ trực tiếp vào viện phí cho bé trong thời gian điều trị, các nhà hảo tâm còn gửi 30.881.000 đồng qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống để hỗ trợ gia đình.

Phóng viên Phương Thuận – đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cùng cán bộ y tế của Khoa Phẫu thuật Gan mật đã kết chuyển số tiền trên đến gia đình anh Đinh Công Điệp.

Phóng viên Phương Thuận – đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cùng cán bộ y tế của Khoa Phẫu thuật Gan mật trao số tiền 30.881.000 đồng cho gia đình anh Điệp

Đón nhận khoản tiền hỗ trợ, anh Điệp không giấu được sự xúc động. Với gia đình anh, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng trong những ngày điều trị mà còn là tình cảm đáng quý dành cho con gái.

Anh Điệp gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết nối sự sẻ chia của bạn đọc với gia đình. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tận tình điều trị, giúp Nhung vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từ một cô bé phải nằm viện sau tai nạn nghiêm trọng, Nhung nay đã có thể trở lại lớp học. Với gia đình, đó là niềm vui giản dị nhưng vô cùng quý giá sau những ngày lo lắng, thấp thỏm bên giường bệnh của con.