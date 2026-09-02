Gần 37 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình

| Vòng tay nhân ái
Hà My
Hà My
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GĐXH – Sống một mình suốt nhiều năm, không chồng, không con ở bên, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình mang trong mình nhiều bệnh tật. Những ngày tháng khó khăn của bà đã vơi đi phần nào khi có sự sẻ chia của bạn đọc.

Ngày 1/9, chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 36.915.000 đồng của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ đến gia đình bà Lê Thị Mây. 

Buổi trao tặng có ông Phạm Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Tống Viết Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bà Vũ Thị Như Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm cùng cán bộ chi hội.

Gần 37 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Số tiền 36.915.000 đồng tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ đã được gửi tới gia đình bà Lê Thị Mây dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo, cán bộ địa phương

Trước đó, hoàn cảnh của bà Mây được Báo Sức khỏe và Đời sống kết nối trong bài viết "MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp".

Ở tuổi 68, bà Mây đã có 16 năm sống đơn thân trong căn nhà xuống cấp. Không chồng, không con, người phụ nữ nghèo gần như tự xoay xở với cuộc sống của mình.

Những năm còn sức khỏe, bà vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu để trang trải sinh hoạt. Thế nhưng tuổi cao, sức yếu khiến bà không còn khả năng lao động. Trong khi đó, bệnh tật liên tiếp tìm đến.

Theo bà Vũ Thị Như Hoa, bà Mây mắc nhiều bệnh như suy van tim, bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim cục bộ, hở van tim độ 3 và tiểu đường. Việc điều trị phải duy trì thường xuyên, đồng nghĩa với những khoản tiền thuốc men không nhỏ đối với một người thuộc diện hộ nghèo.

Khi hoàn cảnh của bà Mây được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ và gửi tiền hỗ trợ. Ngoài những phần quà, sự giúp đỡ trực tiếp, bà còn nhận được 36.915.000 đồng từ bạn đọc thông qua chương trình Vòng tay nhân ái.

Gần 37 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Ông Tống Viết Dũng thay mặt địa phương chia sẻ tại buổi trao tặng

Chia sẻ tại buổi trao tặng, ông Tống Viết Dũng cho biết sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống có ý nghĩa thiết thực đối với bà Mây. Theo ông Dũng, đây không chỉ là nguồn hỗ trợ để bà có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, điều trị bệnh mà còn là sự động viên tinh thần, giúp một người phụ nữ đơn thân có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh.

Thay mặt gia đình, anh Hoàng Văn Thạch - cháu của bà Mây, gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những bạn đọc đã dành sự quan tâm, sẻ chia với bà.

Hiện sức khỏe bà Mây còn yếu, bà phải nằm một chỗ. Trong hoàn cảnh ấy, sự chung tay của bạn đọc trở thành nguồn động viên quý giá, giúp bà có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và trang trải những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Báo Sức khỏe và Đời sống cũng trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia với hoàn cảnh của bà Lê Thị Mây.

Gần 37 triệu đồng đến với người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình - Ảnh 3.2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ dần ổn định cuộc sống nhờ sự sẻ chia của bạn đọc

GĐXH – Từ những ngày gia đình gần như cạn kiệt nguồn lực để chạy chữa bệnh tật đến khi có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, 2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ được Báo Sức khỏe và Đời sống kết nối đã nhận được sự sẻ chia của bạn đọc.

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