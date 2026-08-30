Từ những ngày bế tắc, hai hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia của bạn đọc

Tai nạn bất ngờ trên đường từ trường nội trú về nhà khiến Lý A Sảng (15 tuổi), người dân tộc Dao, bị thương nặng. Từ một cậu bé đang nuôi ước mơ tiếp tục học tập, Sảng phải nằm viện, trải qua phẫu thuật và đối diện với một hành trình điều trị còn dài phía trước.

Hoàn cảnh của Sảng được Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải trong bài viết "MS 1068: Xót xa cảnh nam sinh lớp 9 người Dao có nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường sau tai nạn giao thông vì nhà nghèo".

Đưa con xuống Hà Nội điều trị, ông Lý A Đạt cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng ban đầu chỉ có thể đóng 10 triệu đồng viện phí. Đứng trước khoản chi phí điều trị còn lớn, người cha từng nghẹn ngào cho biết gia đình đã tính đến việc xin dừng điều trị vì không còn khả năng xoay xở.

Gia đình ông Lý A Đạt đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Hoàn cảnh của Sảng sau đó nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ trực tiếp cho gia đình và chia sẻ chi phí điều trị. Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình Sảng nhận thêm 13.105.000 đồng tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ.

Đón nhận sự sẻ chia trong lúc khó khăn, ông A Đạt gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những tấm lòng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Ông chia sẻ, khoản hỗ trợ là nguồn động viên để ông có thêm điều kiện đồng hành cùng con trong chặng đường điều trị phía trước. Và cũng nhờ sự trợ giúp của cộng đồng, A Sáng đã ổn định sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường sau biến cố bất ngờ.

Cũng nhận được sự sẻ chia của bạn đọc là ông Đỗ Lường Nam (60 tuổi), quê xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Hoàn cảnh của ông Nam được Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải trong bài viết "MS 1065: Xót thương gia cảnh người đàn ông 5 lần phẫu thuật khớp háng, gia đình kiệt quệ vì bệnh tật".

Hơn 2 năm ròng rã điều trị với 5 lần phẫu thuật do biến chứng viêm rò khớp háng khiến cuộc sống của gia đình ông Nam bị đảo lộn.

Từng là trụ cột gia đình, ông Nam nay phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ con. Thời gian điều trị kéo dài khiến các khoản viện phí, thuốc men, đi lại và sinh hoạt trở thành gánh nặng lớn. Các con phải cùng nhau gồng gánh để lo cho cha, nhưng trước những chi phí phát sinh liên tục, nguồn lực của gia đình dần cạn kiệt.

Sau khi hoàn cảnh được chia sẻ, gia đình ông Nam đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, bạn đọc hảo tâm đã hỗ trợ gia đình ông số tiền 4.076.000 đồng.

Gia đình ông Nam đã nhận được sự trợ giúp của bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống

Nhận được sự hỗ trợ, con trai ông Nam gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với gia đình trong thời gian khó khăn. Theo gia đình, sức khỏe hiện tại của ông Nam đã có những tiến triển tốt hơn.

Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia cùng gia đình ông A Đạt và ông Nam.

2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ dần ổn định cuộc sống nhờ sự sẻ chia của bạn đọc GĐXH – Từ những ngày gia đình gần như cạn kiệt nguồn lực để chạy chữa bệnh tật đến khi có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, 2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ được Báo Sức khỏe và Đời sống kết nối đã nhận được sự sẻ chia của bạn đọc.



