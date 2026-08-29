2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ dần ổn định cuộc sống nhờ sự sẻ chia của bạn đọc

| Vòng tay nhân ái
Hà My
Hà My
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GĐXH – Từ những ngày gia đình gần như cạn kiệt nguồn lực để chạy chữa bệnh tật đến khi có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, 2 hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ được Báo Sức khỏe và Đời sống kết nối đã nhận được sự sẻ chia của bạn đọc.

Nam sinh có thêm hy vọng sau những lần phẫu thuật u não

Ở tuổi 19, Nguyễn Giang Nam, ở Quang Húc, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ đã phải trải qua hành trình điều trị nhiều gian nan vì u não. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, bố bệnh nặng, mẹ phải gánh vác phần lớn việc chăm sóc con. Hai lần phẫu thuật u não trước đó cùng các khoản chi phí thuốc men, chăm sóc và đi lại khiến kinh tế gia đình Nam gần như kiệt quệ.

Hoàn cảnh của Nam đã được kết nối trong bài viết: "MS 1066: Nam sinh 19 tuổi chờ mổ u não, gia đình nghèo kiệt quệ trước chi phí điều trị" trên chuyên mục Vòng tay nhân ái.

Nam từng trải qua hai lần phẫu thuật u não và được đặt dẫn lưu não thất – ổ bụng để kiểm soát áp lực nội sọ. Khi vào Bệnh viện Việt Đức điều trị, em tiếp tục có chỉ định phẫu thuật. Tình trạng yếu liệt tứ chi khiến Nam gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Trong khi đó, những khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị trở thành áp lực lớn đối với gia đình.

Vòng tay nhân ái: Sẻ chia yêu thương giúp hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ hồi phục cuộc sống - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Vui - mẹ của Nam đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Khi hoàn cảnh của Nam được đăng tải, nhiều bạn đọc hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ. Bên cạnh những khoản hỗ trợ được trao trực tiếp cho gia đình trong thời gian Nam điều trị tại bệnh viện, thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, bạn đọc đã hỗ trợ gia đình số tiền 11.455.000 đồng.

Khoản tiền đến vào thời điểm gia đình đang rất cần sự giúp đỡ, trở thành nguồn động viên thiết thực để người thân Nam có thêm điều kiện lo cho em trong quá trình điều trị.

Nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc, bà Vũ Thị Vui – mẹ của Nam đã rất xúc động. Người mẹ gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn.

Người đàn ông dân tộc Mường hồi phục tốt sau ca ghép tim

Cùng ở Phú Thọ, trường hợp của ông Đinh Công Nhâm, 66 tuổi, người dân tộc Mường ở xóm Lịch II, xã Hương Cần cũng may mắn có thêm niềm vui khi sức khỏe của ông dần ổn định sau ca ghép tim. Ông Nhâm là nhân vật trong bài viết "MS 1903: Nỗi lo chồng chất của gia đình người đàn ông dân tộc Mường bị suy tim".

Ông Nhâm từng là trụ cột trong gia đình. Thế nhưng bệnh tim khiến cuộc sống của ông và những người thân bị đảo lộn. Ca ghép tim đã mở ra cơ hội sống cho ông Nhâm, nhưng vẫn cần điều trị và theo dõi, sử dụng thuốc theo chỉ định và tái khám thường xuyên. Với một gia đình khó khăn, đây tiếp tục là một gánh nặng không nhỏ.

Vòng tay nhân ái: Sẻ chia yêu thương giúp hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ hồi phục cuộc sống - Ảnh 2.

Anh Đinh Trung Kiên, con trai ông Nhâm nhận sự trợ giúp của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngoài khoản trợ giúp của bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống là 6.955.000 đồng, gia đình ông Nhâm cũng đã nhận trực tiếp từ nhiều tấm lòng hảo tâm. Nguồn kinh phí đó đã phần nào cho gia đình chăm sóc ông trong giai đoạn sau ghép tim.

Quá trình phục hồi của ông Nhâm diễn ra thuận lợi, sức khỏe tốt hơn nhiều so với trước. Sự thay đổi ấy với gia đình người đàn ông dân tộc này là cả một niềm vui lớn sau quãng thời gian dài sống trong nỗi lo bệnh tật, chi phí điều trị.

Thay mặt gia đình, anh Đinh Trung Kiên - con trai ông Nhâm, gửi lời cảm ơn tới các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những bạn đọc hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ gia đình trong thời gian qua.

Vòng tay nhân ái: Sẻ chia yêu thương giúp hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ hồi phục cuộc sống - Ảnh 3.Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế

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