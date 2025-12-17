MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị

MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúp GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.

Cú sốc ập đến khi con mới hơn một tháng tuổi

Bé Nguyễn Hoàng Công, sinh năm 2024, là con thứ ba của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cung và chị Trần Thị Lý, ở xóm 11 Nghĩa Phú, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình. Gia đình anh chị làm thuần nông, cuộc sống vốn đã chật vật, dù chăm chỉ cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Khi bé Công chào đời, cả gia đình rất vui mừng. Thế nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang thì biến cố bất ngờ ập đến.

Khi Hoàng Công được khoảng 1,5 tháng tuổi, gia đình phát hiện da bé vàng bất thường. Ban đầu, mọi người nghĩ con chỉ bị vàng da sinh lý như nhiều trẻ sơ sinh khác. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày càng nặng, ăn kém và thường xuyên quấy khóc. Đưa con đi khám, gia đình bàng hoàng nhận tin dữ là con bị teo mật bẩm sinh. Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến xơ gan và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Tròn 2 tháng tuổi, các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt mật để duy trì sự sống cho Công. Ca mổ thành công, nhưng con đường điều trị phía trước vẫn còn rất dài.

Bụng bé Công ngày càng to, da vàng

Từ đó, tuổi thơ của bé Công gắn liền với bệnh viện. Con buộc phải cai sữa mẹ sớm, chuyển sang sử dụng loại sữa đặc biệt theo thể bệnh. Do bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, Công có sức đề kháng kém, suy dinh dưỡng. Những đợt tái khám, nhập viện liên tiếp đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực với gia đình.

Chị Trần Thị Lý – mẹ bé Công nghẹn ngào: "Nhìn con bé xíu mà phải chịu đau đớn, tôi chỉ biết khóc… Nhiều khi vừa về nhà, con lại phải quay lại viện, thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà".

Người mẹ sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí

Thương con, vợ chồng chị Lý đã đưa con đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Dù đã cố gắng chạy chữa, tình trạng của bé Công vẫn tiến triển xấu. Hiện cháu bị xơ gan giai đoạn cuối, thường xuyên gặp các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Theo bác sĩ, bé cần được ghép gan để có cơ hội sống.

Hy vọng cứu được con khiến vợ chồng chị Lý bám víu không buông. Với chị, sự sống của con là tất cả, nên không chút do dự, chị đã tình nguyện hiến một phần gan để cứu con.

Thế nhưng, đi kèm hy vọng ấy là con số khiến anh chị gần như gục ngã. Chi phí ghép gan dao động từ 600–700 triệu đồng, chưa kể thuốc men và chăm sóc hậu phẫu kéo dài. Với một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê Ninh Bình, đó là khoản tiền "không dám nghĩ tới".

Gia đình bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Trong lá đơn cầu cứu, anh Nguyễn Văn Cung viết: "Hiện vợ chồng tôi vẫn ở chung nhà với bố mẹ. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi già yếu không còn khả năng lao động. Bên ngoại cũng rất khó khăn, ông ngoại bị tai biến. Để có tiền cứu con, gia đình tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người và chính quyền các cấp".

Hiện nay, hai mẹ con chị Lý đã bước vào quá trình thăm khám sàng lọc để chuẩn bị ghép gan – một hành trình gian nan gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài từ 1–2 tuần. Đến nay, hai mẹ con đã hoàn thành sàng lọc lần thứ hai. Riêng chi phí khám sàng lọc 4 giai đoạn đã vượt quá 100 triệu đồng – con số quá lớn với gia đình vốn đã kiệt quệ sau nhiều tháng chạy chữa cho con.

Mỗi tháng, Hoàng Công vẫn phải tái khám định kỳ và sử dụng thuốc điều trị với chi phí tốn kém. Trong khi đó, thu nhập của gia đình gần như không có, mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai người cha cùng những khoản vay ngày càng chồng chất.

Bé Công ở viện nhiều hơn ở nhà

Những ngày ôm con trong bệnh viện, nhìn nhịp thở yếu ớt của con, người mẹ trẻ vừa lo cho tính mạng con, vừa đau đáu nỗi sợ không đủ tiền để con được ghép gan kịp thời. Trước mắt là ca ghép gan đầy hy vọng nhưng cũng đầy thử thách, khi sức lực và tiền bạc của gia đình đã dần cạn kiệt. Lúc này, sự sống của bé Công đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Công - Mã số 1054 xin gửi về: 1. Chị Trần Thị Lý, ở xóm 11 Nghĩa Phú, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1054 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1054 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1054



