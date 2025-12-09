Honda City phiên bản SUV hạng B giá 390 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế GĐXH - Nhiều mẫu SUV hạng C đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Honda WR-V Black Style 2025 - mẫu SUV cỡ B với giá quy đổi chỉ 390 triệu.





Truyền thông Nhật Bản cho biết, Honda vừa bất ngờ giới thiệu phiên bản mới của dòng WR-V với tên gọi Honda WR-V Black Style 2025. Mẫu SUV cỡ B này phát triển trên nền tảng chung với Honda City, vì vậy còn được gọi là "Honda City phiên bản SUV".

Honda WR-V Black Style 2025 sở hữu thiết kế hiện đại, sắc cạnh, đậm chất SUV đô thị. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.325 x 1.790 x 1.650 mm, đi kèm khoảng sáng gầm 195 mm.

Nếu mẫu xe này được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng.





Điểm nhấn ngoại thất đến từ loạt chi tiết sơn đen nhám như gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá, bộ mâm hợp kim tối màu cùng các đai ốc đen và logo Honda phủ màu trầm, tạo vẻ mạnh mẽ, cá tính hơn.

Không gian nội thất tiếp tục mang phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo. Khác với phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ, WR-V Black Style 2025 bản Nhật không được trang bị hệ thống đèn nội thất Rhythmic Ambient Lighting.

Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng, ghế vải cao cấp với chỉ đen, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và khoang hành lý rộng rãi – phù hợp với nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Khoang nội thất hiện đại cùng nhiều tính năng an toàn trong phân khúc. Mẫu SUV của Honda này cũng được đánh giá "xăng ăn như ngửi".





Cung cấp sức mạnh cho WR-V Black Style 2025 là động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

So với các đối thủ Hyundai Creta (113 mã lực) hay Kia Seltos (115 mã lực), mẫu SUV của Honda nhỉnh hơn về thông số và được đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Giá SUV hạng B Honda City phiên bản SUV 'WR-V Black Style 2025'

Honda sẽ bán WR-V Black Style 2025 tại Nhật với hai phiên bản Z và Z+, giá lần lượt 2.483.800 yên và 2.580.600 yên (tương đương 393–408 triệu đồng). Mức giá này chỉ ngang một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 tại Việt Nam, khiến mẫu SUV nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thị trường.

Honda WR-V Black Style 2025 có nhiều tùy chọn màu sắc gồm xanh Obsidian, đỏ ánh kim, trắng ngọc trai platinum, đen ngọc trai crystal, vàng nâu ánh kim và xám kim loại Meteorite.

Tại thị trường Việt Nam, khách hàng đang dần chuyển hướng khi chuộng các mẫu SUV thay vì lựa chọn dòng sedan hay hatchback Hyundai i10, KIA Morning, Toyota Wigo,... Nếu trong thời gian tới mẫu Honda WR-V Black Style 2025 được bán tại thị trường trong nước cùng giá bán hấp dẫn sẽ hứa hẹn tạo nên cơn sốt bởi các tín đồ thích xe Nhật bền bỉ cùng công nghệ hiện đại, đậm chất thể thao.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.








