Hatchback điện giá 220 triệu đồng công nghệ hiện đại, đi 430km/lần sạc đậm chất đô thị sẽ có ở Việt Nam?

Ô tô điện nổ lốp ở tốc độ 140 km/h vẫn không mất lái có giá siêu rẻ 250 triệu đồng, đang vượt mặt những xe nào? GĐXH - Ô tô điện gây chú ý khi vượt qua bài thử nghiệm nổ lốp đột ngột ở tốc độ 140 km/h mà không bị mất lái hay chệch khỏi quỹ đạo di chuyển.

Hatchback điện công nghệ hiện đại, đi 430km/lần sạc, đậm chất đô thị

Dongfeng được biết đến là "vua xe tải" tại Việt Nam đã ra mắt mẫu xe điện đô thị Nammi 01 EV chạy xa tới 430km/1 lần sạc, tương đương với quãng đường di chuyển từ Hà Nội đến Nghệ An. Ảnh: Tổng hợp





Thông tin trên Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, tại Trung Quốc, Dongfeng vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu xe điện đô thị Nammi 01 EV. Ở phiên bản 2026, Nammi 01 EV tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế bo tròn đặc trưng, đồng thời được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và cá tính hơn. Điểm nhấn đáng chú ý là phối màu hai tông Spirit Green với thân xe xanh lá và mui trắng, tạo diện mạo trẻ trung, năng động.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phối màu khác như tím-trắng, đỏ-trắng vàng và hồng-trắng, hướng đến nhóm người dùng trẻ yêu thích phong cách cá nhân hóa.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thiết kế tách rời, kết hợp dải đèn LED ban ngày dạng thấu kính và lưới tản nhiệt màu đen mang phong cách thể thao. Trên các phiên bản cao cấp, xe được trang bị đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu, tay nắm cửa ẩn, cửa kính không khung và bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 17 inch.

Nammi 01 EV 2026 có kích thước tổng thể dài 4.020 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.570 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.663 mm. Thông số này đưa mẫu xe vào nhóm hatchback đô thị cỡ nhỏ, với khả năng xoay trở linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng cho hành khách.

Khoang nội thất hiện đại trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 326 lít. Khi gập phẳng hàng ghế sau, con số này tăng lên 945 lít, giúp xe đáp ứng tốt hơn nhu cầu chở đồ trong những chuyến đi ngắn.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại, với bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 12,8 inch. Đáng chú ý, màn hình trung tâm được nâng cấp lên độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel.

Hệ thống giải trí tích hợp bộ nhớ 8GB, điều khiển giọng nói AI hai vùng, tính năng kích hoạt bằng giọng nói và chế độ thú cưng. Những trang bị này hướng đến việc nâng cao trải nghiệm sử dụng, đặc biệt trong quá trình di chuyển và đỗ xe.

Nội thất sử dụng tông màu xanh làm chủ đạo. Ở các phiên bản cao cấp, xe có thêm ghế bọc da, sạc điện thoại không dây công suất 50W, ghế trước thông gió và sưởi. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, tích hợp chức năng nhớ vị trí và chào đón người lái.

Phần cốp rộng rãi. Ảnh: Tổng hợp





Về vận hành, toàn bộ phiên bản Nammi 01 EV 2026 đều sử dụng động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía trước, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm.

Mẫu xe cung cấp hai tùy chọn pin. Bản pin dung lượng 31,45 kWh có phạm vi hoạt động 330 km, trong khi phiên bản pin 42,3 kWh đạt tầm di chuyển tối đa 430 km sau mỗi lần sạc. Các thông số này được công bố theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Ngoài khả năng vận hành thuần điện, Nammi 01 EV còn hỗ trợ cấp điện cho các thiết bị bên ngoài thông qua công nghệ V2L. Xe cũng được trang bị camera quan sát toàn cảnh 540 độ và nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Danh sách công nghệ an toàn đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) và phanh khẩn cấp tự động (AEB).

Giá hatchback điện Nammi 01 EV 2026

Tại Trung Quốc, Dongfeng vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu xe điện đô thị Nammi 01 EV. Mẫu hatchback cỡ nhỏ được phân phối với 8 phiên bản, giá bán dao động từ 59.800-92.800 NDT (khoảng 220-343 triệu đồng).

Với giá khởi điểm 59.800 NDT, tương đương khoảng 221 triệu đồng, Nammi 01 EV 2026 có lợi thế về mức giá tiếp cận. Những nâng cấp về màn hình giải trí, tiện nghi nội thất, công nghệ hỗ trợ lái cùng các tùy chọn màu sắc cũng giúp mẫu xe gia tăng sức cạnh tranh. Dongfeng

Trong phân khúc, Nammi 01 EV phải cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như BYD Seagull, Wuling Bingo và Geely Geome Xingyuan. Riêng Geely Geome Xingyuan có giá bán từ 68.800-98.800 NDT.

Cuộc cạnh tranh giữa các mẫu xe điện đô thị tại Trung Quốc ngày càng gay gắt khi các nhà sản xuất liên tục đưa công nghệ và trang bị vốn thường xuất hiện trên những dòng xe đắt tiền xuống phân khúc phổ thông.

Được biết, xe tải Dongfeng là dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc (do Tập đoàn ô tô Đông Phong sản xuất), được phân phối chính hãng tại Việt Nam qua các đơn vị như Dongfeng Hoàng Huy và hệ thống đại lý. Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá cạnh tranh tương tự, mẫu hatchback điện này nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm, tạo sức ép không nhỏ trong cuộc đua chinh phục khách hàng gia đình và người dùng đô thị.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.