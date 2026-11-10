Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều

Mở cửa phiên giao dịch 10/11, vào lúc 9h29', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ vẫn duy trì mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng 700.000 đồng/lượng, còn giá mua vào thấp hơn 1,7 triệu đồng/lượng.

Tới 8h33', giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ được điều chỉnh lên mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đắt thêm 400.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, lên mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h30 hôm nay (10/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco ở mức 4.135,1 USD/ounce, giảm 4,2 USD/ounce, tương đương 0,1% so với phiên trước. Giá bán ra ở mức 4.137,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp đà phục hồi sau khi tăng khoảng 5% trong tuần trước. Lúc 21h ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 49 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.136 USD/ounce.