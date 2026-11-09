Yamaha Việt Nam ra mắt xe máy điện mới diện mạo tựa SH, đi 108 km/lần sạc, có thể sạc chung trạm ô tô giá có rẻ?

Yamaha ra mắt xe máy điện mới diện mạo tựa SH, đi 108km/lần sạc, có thể sạc chung trạm ô tô

Yamaha Xenter E mang kiểu dáng scooter bánh lớn, sàn để chân phẳng và yên dài theo hướng phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Ảnh: Yamaha.





Thông tin trên Tiền phong, Yamaha chính thức giới thiệu đến người dùng mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên Xenter E. Yamaha có nhiều điểm tương đồng với Dat Bike Quantum khi cùng sử dụng sàn phẳng, bánh 16 inch và chiều cao yên 790 mm, hình thức tựa Honda SH.

Điểm đáng chú ý là xe được Yamaha Motor Việt Nam đảm nhận sản xuất.

Theo đó, Yamaha Xenter E có chiều cao yên 790 mm, chiều dài cơ sở 1.485 mm cùng tư thế ngồi thẳng, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.

Điểm đáng chú ý nhất trên Xenter E là hệ truyền động eAxle hoàn toàn mới. Cụm truyền động này tích hợp mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu làm mát bằng không khí, bộ điều khiển điện tử và hộp số giảm tốc sơ cấp trong một khối nhỏ gọn.

Cổng sạc được bố trí bên hông thân xe, hỗ trợ sạc tại nhà hoặc qua trạm sạc AC dùng đầu Type 2. Ảnh: Yamaha.

Mô-tơ cho công suất cực đại 7,5 kW tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 33,3 Nm ngay từ 500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua dây đai.

Yamaha cũng thay đổi cách bố trí hệ truyền động khi cố định mô-tơ vào khung xe thay vì gắn trực tiếp với càng sau, kết hợp cùng pin đặt ở vị trí trung tâm. Thiết kế này giúp tối ưu phân bổ trọng lượng, qua đó cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát.

Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm S, T và E, tương ứng với ưu tiên tăng tốc, cân bằng hiệu suất hoặc tối ưu phạm vi hoạt động. Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo và chức năng lùi tự động.

Cụm màn hình TFT 5 inch hiển thị tốc độ, mức pin, chế độ lái và mức tiêu thụ điện, đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại và dẫn đường từng chặng. Ảnh: Yamaha.

Xenter E sử dụng pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh với thiết kế chữ L, đặt dưới yên xe. Cách bố trí này vừa tối ưu trọng tâm vừa tạo không gian cho cốp chứa đồ và sàn để chân rộng, phẳng.

Bộ pin đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và được bảo vệ bằng lớp vỏ chịu va đập. Theo tiêu chuẩn WMTC1, xe có thể di chuyển tối đa 108 km trong điều kiện nhiệt độ pin khoảng 25 độ C.

Đáng chú ý, Yamaha trang bị bộ sạc tích hợp công suất 800 W. Đầu nối được đặt bên hông cho phép kết nối với các trạm sạc AC cổng chuẩn Type 2 phổ biến trên nhiều dòng ô tô điện.

Ngoài ra, xe cũng có thể sạc từ ổ điện dân dụng thông qua dây sạc chuyên dụng. Theo công bố của hãng, thời gian sạc từ 0-100% khoảng 5,5 giờ trong điều kiện tiêu chuẩn.

Xenter E sử dụng bánh 16 inch ở cả trước và sau, đi kèm lốp kích thước 100/80-16 phía trước và 120/80-16 phía sau. Hệ thống treo có hành trình 100 mm phía trước và 97 mm phía sau, được thiết kế để tăng độ ổn định khi đi qua mặt đường gồ ghề, đá lát hoặc đường ray xe điện.

Xe được trang bị phanh đĩa đường kính 245 mm trên cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh và hệ thống phanh tái sinh. Mức độ phanh tái sinh sẽ thay đổi theo chế độ lái nhằm mô phỏng cảm giác hãm bằng động cơ trên xe tay ga truyền thống.

Xenter E được trang bị màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ hai chế độ hiển thị ngày và đêm, có kết nối ứng dụng Yamaha để dẫn đường, theo dõi tình trạng pin, thông tin bảo dưỡng và vị trí đỗ xe.

Các tiện ích khác gồm có cốp dưới yên chứa được mũ bảo hiểm cả đầu (full-face), hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C, móc treo đồ gập và chìa khóa thông minh.

Giá xe máy điện Yamaha Xenter E có rẻ?

Yamaha cho biết Xenter E sẽ được bán với hai màu gồm bạc Platinum và đen Midnight, kết hợp các điểm nhấn màu xanh Aqua. Hãng cũng cung cấp nhiều phụ kiện chính hãng như kính chắn gió, tấm chắn chân, bảo vệ tay lái, giá đỡ điện thoại và thùng sau 34 lít, trong khi giá bán sẽ được công bố tại từng thị trường khi xe chính thức mở bán.

Yamaha Việt Nam hiện chỉ phân phối chính thức dòng xe máy điện Yamaha NEO's với giá niêm yết khoảng 36.900.000 VNĐ.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



