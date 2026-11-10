Xe máy điện Honda giá rẻ 23 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Xe máy điện Honda giá rẻ sắp bán ở Việt Nam?

Honda Dax e: là phiên bản điện của chiếc xe máy mini chạy xăng kiểu cổ điển vẫn được bán ở một số thị trường - Ảnh: Visor

Thông tin trên Nhịp sống thị trường, trong cuộc trao đổi với Nikkei Asia hồi tháng 7/2026, bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, tiết lộ hãng đang chuẩn bị bổ sung một mẫu xe máy điện mới có giá dưới 30 triệu đồng vào năm 2027.

Theo bà Arai, đây là khoảng giá tập trung nhu cầu lớn nhất của thị trường xe máy điện Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Honda Việt Nam chưa công bố tên sản phẩm cũng như phương án nhập khẩu hay sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh đó, Dax e: có thể được xem là một ứng viên cho kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện của Honda Việt Nam. Ở Trung Quốc, Honda Dax e: từng được niêm yết ở mức 5.999 nhân dân tệ (23 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu được đưa về Việt Nam, giá bán thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm, chi phí nhập khẩu, thuế và chiến lược phân phối. Để tham khảo, Dax e: từng được phân phối thông qua Popcycle Ebike Center với giá 80.999 peso (33 triệu đồng).

Ở Việt Nam, Honda Dax e: chưa được phân phối chính hãng nhưng đã có một số đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa xe về. Tham khảo một đại lý, Dax e: được bán với giá 32 triệu đồng.

Có một khả năng Honda lựa chọn lắp ráp trong nước để tối ưu chi phí. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và sự sẵn sàng của dây chuyền sản xuất.

Honda Dax e: trong công báo sở hữu công nghiệp - Ảnh chụp màn hình





Thực tế, Honda Dax e: từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập B, được công bố đầu năm 2026, Honda đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe có ngoại hình tương đồng với Dax e: tại Việt Nam.

Động thái này làm xuất hiện khả năng Honda Dax e: sẽ được phân phối chính hãng trong nước. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng chưa đồng nghĩa với kế hoạch thương mại hóa, và Honda Việt Nam cũng chưa xác nhận sẽ đưa mẫu xe này ra thị trường.

Tại Philippines, Honda Dax e: từng được phân phối thông qua Popcycle Ebike Center với giá 80.999 peso (33 triệu đồng). Trong khi đó, ở Trung Quốc, Honda Dax e: từng được niêm yết ở mức 5.999 nhân dân tệ (23 triệu đồng).

Xe máy điện Honda Dax e: có gì?

Honda Dax e: phù hợp với người có vóc dáng nhỏ gọn - Ảnh: Visor

Tại Philippines, Honda Dax e: từng được phân phối thông qua Popcycle Ebike Center với giá 80.999 peso (33 triệu đồng). Trong khi đó, ở Trung Quốc, Honda Dax e: từng được niêm yết ở mức 5.999 nhân dân tệ (23 triệu đồng).

Phiên bản này được trang bị mô-tơ điện không chổi than Bosch công suất 400W, tích hợp trực tiếp vào bánh sau.

Xe sử dụng pin lithium-ion 48V 24Ah, có thể tháo rời, cho phép di chuyển tối đa 70km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa đạt 40km/h. Đây là những thông số phù hợp với nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị, đặc biệt là nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

Honda Dax e: có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.582 x 730 x 996 (mm), chiều dài cơ sở 1.130mm và khoảng sáng gầm 130mm. Trọng lượng xe khoảng 54kg, trong khi tải trọng tối đa đạt 120kg.

Dù thuộc nhóm xe máy điện cỡ nhỏ, Dax e: vẫn có một số trang bị đáng chú ý. Cụ thể, xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED trước và sau, màn hình LCD hiển thị thông số vận hành, hỗ trợ mở khóa bằng NFC và Bluetooth.

Hệ thống treo gồm phuộc thủy lực phía trước và giảm xóc phía sau. Bộ bánh sử dụng lốp kích thước 80/100-10, đi cùng vành đúc thể thao.

Tuy nhiên, thông số Honda Dax e: có sự khác biệt giữa các thị trường. Tại Trung Quốc, mẫu xe được xếp vào nhóm xe điện hai bánh chỉ có tốc độ tối đa giới hạn ở 25km/h, trong khi phiên bản bán tại Philippines có thể đạt 40km/h. Do đó, nếu về Việt Nam, xe có thể được điều chỉnh thông số cho phù hợp.

Theo Tạp chí Thanh niên Việt, tại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh xe máy điện đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố lớn nơi vấn đề ô nhiễm và tắc đường trở nên nhức nhối, những mẫu xe như E Dax e 2025 hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi.

Đây là nhóm khách hàng có xu hướng yêu thích các sản phẩm cá tính, tiết kiệm, nhưng vẫn đề cao tính công nghệ và thẩm mỹ. Nếu được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam với mức giá hợp lý, không khó để hình dung trong tương lai gần, những chiếc E Dax e sẽ xuất hiện dày đặc trên đường phố Việt Nam – như một làn gió mới đầy phong cách trong thế giới xe điện đô thị.

Diện mạo hoàn toàn mới của Honda Dax:'Lột xác' thành xe điện, hiện đại hơn, thông minh hơn, phù hợp với giới trẻ hơn, giá chỉ 21 triệu đồng- Ảnh 6.

Có thể đấy, Honda E Dax e 2025 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoài cổ và hiện đại, giữa thiết kế dễ thương và công nghệ thông minh, giữa mức giá hợp lý và trải nghiệm sử dụng vượt mong đợi. Đây không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà còn là tuyên ngôn phong cách của thế hệ trẻ – những người đang tạo nên một xã hội mới: di động hơn, thân thiện hơn, và tất nhiên, "xanh" hơn.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.