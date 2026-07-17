Xe máy điện Honda UC3 sản xuất tại Việt Nam giá có rẻ?

Xe máy điện Honda UC3 sản xuất tại Việt Nam

Việc Honda quyết định đưa dây chuyền sản xuất sang Việt Nam dựa trên dự báo của hãng về tốc độ chuyển dịch sang xe điện tại các đô thị lớn - Ảnh: Honda





Honda đang lên kế hoạch đưa dây chuyền sản xuất xe máy điện UC3 vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 9 tới, trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện thuần điện ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn.

Chia sẻ với Nikkei Asia, Tổng giám đốc Honda Việt Nam - bà Sayaka Arai cho biết việc nội địa hóa sản xuất là bước đi nhằm đón đầu xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các phương tiện xanh tại nhiều đô thị lớn.

Theo kế hoạch, Honda sẽ chuyển dây chuyền lắp ráp mẫu UC3 từ Thái Lan về nhà máy tại Phú Thọ. Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến duy trì sản lượng ở mức vừa phải để thăm dò thị trường.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Hà Nội triển khai triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trung tâm, hạn chế phương tiện lưu thông vào cuối tuần.

Mặc dù các quy định đã được nới lỏng hơn so với dự thảo ban đầu sau những phản hồi từ ngành công nghiệp xe, nhu cầu thị trường đối với xe máy điện vẫn tiếp tục tăng.

Bên cạnh mẫu UC3 mới mở bán từ cuối tháng 6, Honda cũng lên kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện với một mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong năm tới.

Xe máy điện Honda UC3 bán tại Việt Nam rẻ hơn Thái Lan

Honda UC3 ra mắt Việt Nam giá từ 56,5 triệu đồng, rẻ hơn Thái Lan gần 50 triệu đồng.

Honda Việt Nam (HVN) bán mẫu xe máy điện UC3 với giá niêm yết từ 78,5-81,4 triệu đồng từ cuối tháng 6. Sau chương trình ưu đãi trị giá 22 triệu đồng, giá thực tế của mẫu xe chỉ còn khoảng 56,5-58 triệu đồng. Không chỉ vậy, khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc cầm tay công suất 1.200W, thay vì bộ sạc 450W như tại thị trường Thái Lan.

Đáng chú ý, dù đều được sản xuất tại Thái Lan, UC3 bán tại Việt Nam lại có giá thấp hơn gần 50 triệu đồng.

Để phục vụ mẫu UC3, các đại lý Honda tại Hà Nội và nhiều địa phương đã bắt đầu lắp đặt trạm sạc. Hiện UC3 là mẫu xe hai bánh duy nhất sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO.

Theo Honda Việt Nam, nếu có thêm nhiều nhà sản xuất cùng sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO, khả năng tương thích giữa các dòng xe điện sẽ được cải thiện, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hãng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc đến các trung tâm thương mại và nhiều địa điểm công cộng trong thời gian tới.

Theo đại diện Honda Việt Nam, phân khúc xe điện có giá dưới 30 triệu đồng hiện ghi nhận sức tiêu thụ tốt nhất tại Việt Nam. Đây cũng là khoảng giá mà Honda hướng tới để gia tăng khả năng cạnh tranh thị phần.

Ở khoảng giá trên, hãng mới chỉ có một mẫu ICON e: được niêm yết ở mức 20,5-20,9 triệu đồng (VAT 8%) chưa bao gồm khuyến mãi và pin. Đây cũng là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda sản xuất tại Việt Nam.

Trước đó hồi đầu năm, Honda hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới xếp dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Khả năng cao hai mẫu xe mới này sẽ được sản xuất trong nước. Từ 2028, Honda sẽ liên tục ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam.