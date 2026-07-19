Ngang tầm SH Mode, xe ga 125cc của Honda giá 49,8 triệu đồng thiết kế sắc nét, có ABS, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc của Honda thiết kế sắc nét, có ABS

NWF125 phiên bản Under One Person.

Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức ra mắt NWF125 phiên bản Under One Person mới dành cho thị trường Trung Quốc. “Tân binh” này là sự kết hợp giữa mẫu xe tay ga cổ điển NWF125 với bộ phim hoạt hình Trung Quốc "Nhất Nhân Chi Hạ" (tên tiếng Anh là Under One Person).

Wuyang-Honda NWF125 Under One Person sẽ được phân phối với 2 biến thể là “Feng Baobao” và “Zhang Chulan” (Phùng Bảo Bảo và Trương Sở Lam), lấy cảm hứng từ 2 nhân vật chính trong phim. Phiên bản NWF125 mới sử dụng phối màu chủ đạo cam và trắng tươi mát, với lớp sơn cam trên bánh xe để tăng cường khả năng nhận diện. Với các biến thể khác nhau, các tấm ốp hông và đuôi xe sẽ được in họa tiết nghệ thuật độc quyền của 2 nhân vật.

Wuyang-Honda NWF125 Under One Person sẽ được phân phối với 2 biến thể là “Feng Baobao” và “Zhang Chulan”.

“Trái tim” của Wuyang-Honda NWF125 Under One Person vẫn là khối động cơ Honda eSP 124cc, làm mát bằng không khí quen thuộc như phiên bản tiêu chuẩn, cho công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Sức mạnh này không lớn hơn Honda Air Blade hay SH Mode, nhưng NWF125 Under One Person lại được đánh giá khá cao ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin được công bố, mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu 1,87 lít/100 km. Với bình xăng 5,7 lít, chiếc xe có thể di chuyển được tới hơn 280 km khi đổ đầy nhiên liệu.





“Trái tim” của Wuyang-Honda NWF125 Under One Person vẫn là khối động cơ Honda eSP 124cc.

Wuyang-Honda NWF125 Under One Person tăng tốc khá nhanh từ trạng thái đứng yên, giúp việc di chuyển ở thành phố trở nên mượt mà và nhạy bén trong dải tốc độ từ 0 đến 60 km/h. Với trọng lượng chỉ 107 kg và chiều cao yên 745 mm, ngay cả người dùng nữ cũng có thể dễ dàng chống cả 2 chân xuống đất.

Wuyang-Honda NWF125 Under One Person tăng tốc khá nhanh.

Hệ thống treo của NWF125 Under One Person bao gồm phuộc ống lồng trước, kết hợp cùng giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh 3 cấp độ. Trong khi đó, hệ thống phanh là sự kết hợp giữa phanh đĩa trước với phanh tang trống sau. Xe cũng được tích hợp ABS ở bánh trước tương tự như Honda Air Blade và SH Mode.





NWF125 Under One Person còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần.

Chưa hết, NWF125 Under One Person còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Xe sử dụng màn hình TFT 5 inch có hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh để sử dụng tính năng dẫn đường.

Giá xe ga 125cc Honda NWF125 Under One Person

Giá bán của Wuyang-Honda NWF125 Under One Person mới tại thị trường Trung Quốc là 13.180 nhân dân tệ. Tuy nhiên, khách hàng mua xe trong đợt mở bán đầu tiên sẽ được giảm giá xuống còn khoảng 12.880 nhân dân tệ (khoảng 49,8 triệu đồng tiền Việt).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.