Hồng Đăng - Hồng Diễm gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của đồng nghiệp vì một hành động dễ thương

Hồng Đăng và Hồng Diễm đã hội ngộ vào tối tối 21/1 trong đám cưới của diễn viên Kiều My - diễn viên phim "Cách em 1 milimet". Điều khiến khán giả hò reo và phát cuồng khi thấy cặp đôi tri kỷ ngoài đời diện đồ "mix match" nắm tay nhau cầm dây hoa cưới cho cô dâu. Nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho cặp tình nhân trên màn ảnh. Khán giả nhận xét Hồng Đăng - Hồng Diễm là đẹp đôi trên phim truyền hình nhất.

Hồng Đăng - Hồng Diễm diện đồ "mix match" khiến khán giả ai cũng khen đẹp đôi.

Được biết trong 15 năm qua, Hồng Diễm - Hồng Đăng đã 6 lần là tình nhân trên màn ảnh. Họ bắt đầu hợp tác cùng nhau qua "Cầu vồng tình yêu" năm 2011 và những năm sau là: Matx-cơ-va mùa thay lá, Cả một đời ân oán, Những ngày không quên, Hoa hồng trên ngực trái và hiện tiếp tục gây bão với "Hướng dương ngược nắng".

Như vậy, đoạn tình 15 năm trên màn ảnh của Hồng Đăng và Hồng Diễm luôn trải qua những thăng trầm, đắng ngọt… Và đến thời điểm hiện tại, họ vẫn là “cặp đôi vàng” trên màn ảnh nhỏ phía Bắc. Ngoài đời, họ đều đã có gia đình riêng hạnh phúc nên khán giả cũng khó đồn đoán kiểu “phim giả tình thật” được. Cả hai cũng thường xuyên tương tác trên Facebook cá nhân cũng như kết đôi xuất hiện ở các sự kiện.



Hồng Đăng dắt tay Hồng Diễm lên cầm dây hoa cưới cho Kiều My gây sốt mạng xã hội.

Trên báo chí, Hồng Đăng cũng dùng những lời có cánh đến Hồng Diễm: "Cảm ơn cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp của tôi. Nếu không có Hồng Diễm thì sẽ không có Hồng Đăng bây giờ. 1 cô gái thông minh, tốt bụng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho đến giờ chưa 1 bạn diễn nữ nào khiến anh yên tâm mà phiêu như em. 1 người đồng nghiệp tuyệt vời!".

Hồng Diễm - Hồng Đăng chụp ảnh trong hậu trường cùng nhau. Cả hai ngoài đời là bạn bè thân thiết của nhau.

Mỗi lần kết hợp cùng nhau trên màn ảnh, Hồng Đăng và Hồng Diễm đều nhận được sự yêu mến của khán giả.

Ở mọi sự kiện họ liên tục thể hiện tình cảm thân thiết với nhau.

Hình ảnh hậu trường vui vẻ của Hồng Diễm - Hồng Đăng cách đây ít năm.

Ảnh: FBNV