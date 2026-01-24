Mới nhất
Ca sĩ mừng cưới gần 19 triệu đồng, gây bàn tán trái chiều

Thứ bảy, 20:54 24/01/2026 | Giải trí

Ca sĩ kiêm diễn viên D.O. tiết lộ tặng quà cưới cho cặp đôi Kim Woo-bin và Shin Min-ah khoảng 1 triệu won (gần 19 triệu đồng).

Trong một chương trình do Park Myun-soo thực hiện, đăng tải trên kênh YouTube Halmyungsoo, D.O. là khách mời cùng các thành viên nhóm EXO như Suho, Chanyeol, Kai, Sehun.

Chương trình quay theo dạng tiểu phẩm hình thức "Công ty Myungsoo", trong đó các khách mời đóng vai nhân viên của công ty do Park Myung-soo làm giám đốc. Họ cùng trò chuyện thoải mái, chân thành dưới dạng sếp và nhân viên đang báo cáo công việc trong cuộc họp.

Ca sĩ mừng cưới gần 19 triệu đồng, gây bàn tán trái chiều - Ảnh 1.

D.O. là bạn thân của Kim Woo-bin và Shin Min-ah

Park Myung-soo hỏi D.O. rằng có tham dự đám cưới bạn thân là Kim Woo-bin và Shin Min-ah không, mỹ nam này nói rằng có tham dự. Thời điểm đó, anh đến đám cưới chớp nhoáng để chúc mừng rồi vội vã bay đi tham dự Lễ trao giải MMA 2025 cùng nhóm EXO do trùng lịch.

Khi Park Myung-soo hỏi quà cưới trị giá bao nhiêu tiền, có trong khoảng 100.000 won đến gần 1 triệu won không, D.O. thành thật trả lời rằng anh tặng quà cưới khoảng 1 triệu won.

Anh nói thêm ban đầu dự định hát ca khúc "Popcorn" để mừng cưới nhưng không kịp. Vì thế, anh tạo bất ngờ cho khán giả chương trình bằng cách hát "Popcorn".

Nhiều bàn tán trái chiều quanh số tiền quà mừng cưới của D.O., một số cho rằng nó ít so với thu nhập một ngôi sao của nhóm nhạc tên tuổi. Họ nghĩ rằng sẽ phải nhiều hơn.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng quà cưới này đã ở mức cao vì thông thường các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ tặng dao động từ 100.000 won - 300.000 won. Nếu thân thiết hơn, mức tiền quà cưới sẽ là từ 500.000 won trở lên. Thêm vào đó, D.O. hôm đó chỉ đến chúc mừng, không ăn uống hay được tham gia các hoạt động khác, hoàn toàn chỉ vì sự thân thiết nên đây là sự hào phóng.

Ca sĩ mừng cưới gần 19 triệu đồng, gây bàn tán trái chiều - Ảnh 2.

D.O. chân thật tiết lộ giá trị quà cưới tặng bạn thân

Ca sĩ mừng cưới gần 19 triệu đồng, gây bàn tán trái chiều - Ảnh 3.

Các thành viên trong nhóm EXO ngạc nhiên

Mẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi từng oán trách nhưng bật khóc khi biết sự thậtMẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi từng oán trách nhưng bật khóc khi biết sự thật

Tôi từng oán trách mẹ chồng khi bà giữ toàn bộ tiền mừng sau đám cưới của tôi, nhưng khi mẹ đẻ tôi ung thư cần số tiền lớn để điều trị, tôi đã bật khóc khi mẹ chồng đưa lại toàn bộ số tiền và còn cho tôi 50 triệu tiền tiết kiệm dưỡng già của bà để lo cho mẹ mình

Top