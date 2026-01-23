Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đồng hồ đếm ngược: Phim tâm lý xã hội có yếu tố siêu thực đầu tiên trên sóng giờ vàng

Sau nhiều ngày chờ đợi, bộ phim Đồng hồ đếm ngược đã chính thức ra mắt giới thiệu về nội dung và dàn diễn viên tham gia.



Đây là lần đầu tiên một bộ phim tâm lý xã hội có yếu tố siêu thực lên sóng giờ vàng. Phim kể về hành trình của Thành, một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố, để theo đuổi giấc mơ làm một diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành đã bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy, chú chó Thành chuộc từ lò mổ, đã cứu sống anh.

Thanh Sơn - Hoàng Hà đảm nhiệm vai chính của phim.

Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Có điều, 'món quà' tưởng như siêu năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ anh vô cùng yêu thương chỉ còn được tính bằng ngày. Thành tìm mọi cách để "luân chuyển" sự sống cho mẹ mình và bước vào một hành trình với những người đồng đội không giống ai: Hà Chi, cô gái khiếm thính, một IT hacker thông minh, mạnh mẽ, mang trong mình nhiều tổn thương nhưng chưa từng bỏ cuộc. Và đặc biệt nhất, Coddy – chú chó có thể trò chuyện với Thành, đồng thời là mắt xích then chốt trong những "nhiệm vụ của thần chết" nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh.

Đồng hồ đếm ngược không chỉ cuốn hút bởi ý tưởng siêu thực độc đáo mà còn bởi câu chuyện giàu hiện thực khi đề cập đến sự hữu hạn của đời người, và cách sống của con người giữa vòng đời ngắn ngủi. Truyện phim đề cao tình mẫu tử, hành trình người con trai mong nối dài sự sống cho mẹ mình, và hơn hết, là hành trình một người tìm được ý nghĩa của cuộc sống và nhìn rõ mong ước về con người mà mình muốn trở thành.

Dàn diễn viên chính của Đồng hồ đếm ngược.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương, Bình An, Yến My... Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả dàn diễn viên xuất hiện trong buổi ra mắt công chúng lẫn lời giới thiệu trong phim đều không thấy xuất hiện tên của Hồng Đăng, trong khi trước đó có nhiều luồng thông tin, nam diễn viên nổi tiếng này sẽ tái xuất ở Đồng hồ đếm ngược.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói về Hồng Đăng.

Phóng viên Gia đình và Xã hội đã đặt câu hỏi này với đạo diễn Bùi Tiến Huy, anh từ chối trả lời trực diện là có hay không có Hồng Đăng trong phim này. Tuy nhiên, ở góc độ quan điểm cá nhân, đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ: "Là người đã cộng tác với Hồng Đăng 15 năm, từ phim đầu tiên là Cầu vồng tình yêu năm 2010, tôi đánh giá, Hồng Đăng là diễn viên rất giỏi nghề, nhất là trong thể loại phim tâm lý tình cảm. Ngoài ra, Hồng Đăng có khả năng diễn bằng ánh mắt rất tốt.

Thứ 2, Hồng Đăng là người rất chuyên nghiệp trong làm nghề. 15 năm cộng tác đó, anh làm với tôi tới 7 phim. Đến phim cuối cùng sau khi xảy ra sự cố là Thương ngày nắng về, bạn ấy vẫn thu voice từ Tây Ban Nha gửi về cho tôi để làm tập cuối. Nếu trong tương lai gần của VFC có một phim nào Hồng Đăng tham gia thì đó là cái duyên để anh quay lại với màn ảnh nhỏ, tôi mong khán giả hãy mở lòng để đón nhận Hồng Đăng".

Hồng Đăng được coi là "nam thần" của "vũ trụ VFC" không chỉ ở khả năng diễn xuất mà còn ở ngoại hình.

Dù chưa được xác nhận chính thức nhưng theo những gì hé lộ trước đó, Hồng Đăng sẽ vào vai người yêu của NSƯT Quách Thu Phương, diễn viên nhí Cherry An Nhiên vào vai con gái riêng của nữ diễn viên. Đây là những nhân vật thuộc tuyến phụ của tác phẩm, cặp đôi chính trong phim là hai diễn viên trẻ Thanh Sơn - Hoàng Hà.

Được biết, giữa năm ngoái, gia đình bé Cherry An Nhiên đã từng chia sẻ hình ảnh Hồng Đăng và con gái được ekip tặng hoa khi hoàn thành vai diễn. Khi đó, công chúng đã vô cùng háo hức và chờ đợi sự trở lại của Hồng Đăng với màn ảnh nhỏ. Thời gian qua, trong các bài viết của anh trên mạng xã hội, dù không đề cập đến phim ảnh nhưng vẫn thường xuyên có những bình luận của fan hâm mộ động viên, mong anh sớm quay lại với phim truyền hình.

Hồng Đăng trong phim Thương ngày nắng về.

Khán giả vẫn mong đợi ngày Hồng Đăng trở lại với phim truyền hình

Nếu Hồng Đăng xuất hiện trong Đồng hồ đếm ngược thì đây hẳn là sự lựa chọn có chủ ý đầy ý nghĩa. Cầu vồng tình yêu là dự án hợp tác đầu tiên giữa Bùi Tiến Huy và Hồng Đăng – dấu mốc đưa cái tên Hồng Đăng chính thức trở thành diễn viên nổi tiếng của phim truyền hình. Cũng với đạo diễn Bùi Tiến Huy, Thương ngày nắng về là bộ phim Hồng Đăng tạm khép lại hành trình diễn xuất vì sự cố ở Tây Ban Nha vào tháng 6/2022.

Trong khi đó, cùng vướng phải lùm xùm như Hồng Đăng nhưng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã trở lại với công việc từ cuối năm 2022 để thực hiện đêm nhạc The ballad của ca sĩ Mars Anh Tú. Anh cũng cùng cựu thành viên nhóm Dưa Hấu lập công ty truyền thông đặt trụ sở ở TPHCM, sản xuất nhiều chương trình, sự kiện về âm nhạc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong buổi họp báo ra mắt album Lời hẹn ước của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh hồi tháng 10/2025.

Năm 2023, Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò đạo diễn trong concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh và làm thành viên hội đồng bình chọn của giải Làn sóng xanh nhưng không lộ diện trước truyền thông.

Tháng 10/2024, nam nhạc sĩ lần đầu tái xuất trước truyền thông ở buổi họp báo giới thiệu liveshow Hồi sinh gây quỹ ủng hộ người dân bị bão lũ Lào Cai do anh làm tổng đạo diễn.

Sau sự kiện này, Hồ Hoài Anh cởi mở hơn, anh làm giám khảo chương trình Điểm hẹn tài năng của VTV và gần đây nhất, tháng 10/2025 anh tham gia họp báo ra mắt album Lời hẹn ước của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Dù là giám đốc âm nhạc cho dự án nhưng theo lời nữ ca sĩ, cô đã phải thuyết phục rất nhiều mới có được sự đồng ý của nhạc sĩ.

Hồng Đăng (SN 1984), từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam, là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV với hàng loạt vai diễn trong các phim: Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…

