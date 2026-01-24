3 chi tiết trong đám cưới Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội
GĐXH - Sau lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, trên các diễn đàn đã chia sẻ nhiều chi tiết khác biệt so với các đám cưới hào môn khác.
Đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được xem là có nhiều khác biệt so với các lễ cưới hào môn trước đó của các người đẹp. Ngoài việc hạn chế khách mời, trong suốt những ngày diễn ra, thông tin về đám cưới cũng rất ít. Ngay cả các nghệ sĩ được mời tham dự cũng không chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.
Dù không chia sẻ nhiều nhưng trong cảm nhận của công chúng, đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng vẫn có nhiều điều ấn tượng. Trên các diễn đàn, nitizen không khỏi xuýt xoa về các chi tiết đặc biệt trong đám cưới.
Lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng được tổ chức trên núi cao
Áo dài đặc biệt của Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng
Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng không sử dụng siêu xe nhập khẩu
Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Cô học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi Á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.
Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.
