3 chi tiết trong đám cưới Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội

Thứ bảy, 19:25 24/01/2026 | Giải trí
GĐXH - Sau lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, trên các diễn đàn đã chia sẻ nhiều chi tiết khác biệt so với các đám cưới hào môn khác.

Đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được xem là có nhiều khác biệt so với các lễ cưới hào môn trước đó của các người đẹp. Ngoài việc hạn chế khách mời, trong suốt những ngày diễn ra, thông tin về đám cưới cũng rất ít. Ngay cả các nghệ sĩ được mời tham dự cũng không chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.

Dù không chia sẻ nhiều nhưng trong cảm nhận của công chúng, đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng vẫn có nhiều điều ấn tượng. Trên các diễn đàn, nitizen không khỏi xuýt xoa về các chi tiết đặc biệt trong đám cưới.

Lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng được tổ chức trên núi cao


3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Lễ Hằng thuận (một nghi lễ hôn phối theo nghi thức Phật giáo) của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng được tổ chức ở ngôi chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, nằm trên đỉnh núi Chín Khúc. Ngôi chùa này có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ. Đứng ở Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, du khách có thể nhìn thấy hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển như vịnh Ninh Vân, Hòn Đụng, Hòn Rùa, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, đảo Yến - Hòn Nội.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Tại lễ Hằng thuận, cô dâu chú rể được nghe những lời dạy của các hoà thượng, sư thầy để hiểu về trách nhiệm, đạo đức, an lạc và hạnh phúc khi xây dựng tổ ấm. Nghi lễ này không chỉ là lời thề nguyện chung thủy mà còn là sự giáo dục về đạo lý làm vợ, làm chồng, làm con, giúp cả hai xây dựng gia đình bền vững trên nền tảng tâm linh.

Áo dài đặc biệt của Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng 

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Sau lễ Hằng thuận, chi tiết được cộng đồng mạng chia sẻ, bàn luận nhiều chính là trang phục áo dài của cô dâu, chú rể. Không phải áo dài hiện đại, Phương Nhi diện áo tấc truyền thống dáng suông, màu vàng tươi, hoạ tiết chủ đạo là hoa sen. Trong khi đó, chú rể Minh Hoàng diện áo dài màu vàng trầm, in hoạ tiết núi non và hình ảnh nhật nguyệt; vừa đồng điệu vừa có độ tương phản với áo dài cô dâu. Nếu áo dài cô dâu có dáng suông, mềm mại, tạo sự bay bổng thì áo dài của Minh Hoàng có phom dáng đứng, đường thêu rõ ràng, sắc nét, làm nổi bật vẻ chững chạc và trang nghiêm của người nam là chú rể.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Áo tấc là tiền thân của áo dài hiện đại, rất ít được lựa chọn trong các đám cưới hiện nay. Đây chính là nét độc đáo, khác biệt trong đám cưới hào môn của Phương Nhi. Phụ nữ mặc áo tấc trong ngày trọng đại thể hiện sự chừng mực và tượng trưng cho 5 giá trị cốt lõi quan trọng của người xưa: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Gam vàng ấm là sắc màu vốn gắn liền với phúc khí, sự viên mãn và khởi đầu tốt lành. Trong bối cảnh lễ Hằng thuận, màu vàng còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn: biểu trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ và lời chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân thuận hòa, lâu bền.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Áo dài trong lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi có phần tà sau dài, tạo sự thướt tha, bay bổng cho cô dâu. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần họa tiết thêu tay tinh xảo hoạ tiết hoa sen - Quốc hoa của Việt Nam. Đây là loài hoa biểu trưng cho sự thanh khiết, cao quý và viên mãn được thể hiện tinh tế, uyển chuyển. Hoa sen nở xen kẽ cùng các họa tiết lá, vân mây, tạo nên bố cục hài hòa, vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa giữ được tính thẩm mỹ sang trọng, không quá phô trương.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Sau khi loạt ảnh được công bố, nhiều netizen bày tỏ sự yêu thích trước quan niệm hướng về truyền thống của cặp đôi. Nhiều ý kiến cho rằng, nhờ sự lựa chọn áo dài này mà đám cưới trông giống như một lễ sắc phong, tôn thêm sự cao quý cho nhan sắc cô dâu. Số khác bày tỏ, đây là sự gợi ý để sau này nếu cưới sẽ lựa chọn áo dài như Phương Nhi.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Bó hoa linh lan và hoa hồng nhỏ nhắn nhưng tinh tế, cũng nhận được nhiều sự khen ngợi của công chúng.

Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng không sử dụng siêu xe nhập khẩu

3 chi tiết trong đám cưới Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 8.

Dẫn đầu đoàn đón dâu là bố chú rể - tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông đích thân lái chiếc xe VF8 mui trần màu đỏ chở các con và các cháu.

3 chi tiết trong đám cưới Á hậu Phương Nhi - doanh nhân Minh Hoàng được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Khác với các đám cưới hào môn khác, cô dâu chú rể không sử dụng siêu xe nhập khẩu. Toàn bộ dàn xe đón dâu tại lễ cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi đều là xe do VinFast sản xuất - niềm tự hào của gia đình chú rể. Trong ảnh là chiếc Lạc Hồng 900 LX - dòng xe siêu sang khẳng định năng lực làm chủ công nghệ tầm cỡ thế giới của VinFast.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 8.

Chú rể Minh Hoàng đón cô dâu Phương Nhi tới lễ Hằng thuận trên chiếc VF9 mui trần được chế tác riêng.

3 chi tiết trong đám cưới của Á hậu Phương Nhi được nhắc nhiều nhất trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Chiếc xe được sơn màu hồng lãng mạn, màu yêu thích của cô dâu. Toàn bộ nội thất được chọn màu đỏ chủ đạo vô cùng sang trọng và đẳng cấp.

Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Cô học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi Á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.

Cận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuậnCận cảnh ngôi chùa có bảo tháp dát vàng - Nơi doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi làm lễ Hằng thuận

GĐXH - Ngôi chùa Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng làm lễ Hằng thuận có nhiều điểm đặc biệt về kiến trúc, tâm linh, trong đó có bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng dát vàng rực rỡ.

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh HoàngKhoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

GĐXH - Sau khi ra mắt bố mẹ hai bên, Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trao nhẫn cưới trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người.

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương NhiNhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

GĐXH - Hoa hậu Lương Thùy Linh mới đây đã gây bất ngờ khi có mặt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi. Đập tan những tin đồn trên MXH, 2 người đẹp vẫn giữ tình bạn nhưng rất kín tiếng.


 

