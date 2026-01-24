Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần'
GĐXH - Lan Phương đã chính thức trở lại đường đua phim giờ vàng khi xuất hiện trong bộ phim sẽ nối sóng phim "Cách em 1 milimet".
Lan Phương mới đây đã xuất hiện trở lại đường đua phim giờ vàng trên sóng VTV. Khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim, cô đã lấy lại được phong độ cùng nhan sắc sau sóng gió từ cuộc sống riêng. Chia sẻ về lần trở lại này, nữ diễn viên sinh năm 1983 trải lòng: "Bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" là dự án đầu tiên tôi quay trở lại sau 2 năm mang thai và sinh con. Tôi quay phim vào giai đoạn khó khăn nhất của mình. (Phim "Đồng hồ đếm ngược" được quay trước cả bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" - PV). Tôi biết ơn vô cùng vì mỗi ngày khi ấy đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần, tôi trân trọng từng khoảnh khắc đến trường quay. Xâm nhập vào đời sống nội tâm nhân vật, khai thác từng góc cạnh và thể hiện điều đó trước máy quay luôn là niềm hạnh phúc của tôi".
Lan Phương không ngại nói về quãng thời gian khó khăn ấy là khi cô trải qua câu chuyện hôn nhân buồn. Nhưng sau tất cả, nhờ công việc và các con, nữ diễn viên đã tự "chữa lành" và vực dậy được cảm xúc. Clip: Đỗ Quyên
Dường như sau đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đã qua, nữ diễn viên đã tìm được sự cân bằng trong cảm xúc và trở nên xinh đẹp hơn.
Ảnh: FBNV
