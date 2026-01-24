Mới nhất
Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần'

Thứ bảy, 19:00 24/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Lan Phương đã chính thức trở lại đường đua phim giờ vàng khi xuất hiện trong bộ phim sẽ nối sóng phim "Cách em 1 milimet".

"Mẹ 2 con" Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

GĐXH - Khoe bộ ảnh gợi cảm, mới đây Lan Phương cho biết cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kick-boxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ.

Lan Phương mới đây đã xuất hiện trở lại đường đua phim giờ vàng trên sóng VTV. Khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim, cô đã lấy lại được phong độ cùng nhan sắc sau sóng gió từ cuộc sống riêng. Chia sẻ về lần trở lại này, nữ diễn viên sinh năm 1983 trải lòng: "Bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" là dự án đầu tiên tôi quay trở lại sau 2 năm mang thai và sinh con. Tôi quay phim vào giai đoạn khó khăn nhất của mình. (Phim "Đồng hồ đếm ngược" được quay trước cả bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" - PV). Tôi biết ơn vô cùng vì mỗi ngày khi ấy đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần, tôi trân trọng từng khoảnh khắc đến trường quay. Xâm nhập vào đời sống nội tâm nhân vật, khai thác từng góc cạnh và thể hiện điều đó trước máy quay luôn là niềm hạnh phúc của tôi".

Lan Phương không ngại nói về quãng thời gian khó khăn ấy là khi cô trải qua câu chuyện hôn nhân buồn. Nhưng sau tất cả, nhờ công việc và các con, nữ diễn viên đã tự "chữa lành" và vực dậy được cảm xúc. Clip: Đỗ Quyên

Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần' - Ảnh 4.

Lan Phương của hiện tại là những tháng ngày dành toàn sức cho công việc, cả dự án mà cô ấp ủ.

Dường như sau đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đã qua, nữ diễn viên đã tìm được sự cân bằng trong cảm xúc và trở nên xinh đẹp hơn.

Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần' - Ảnh 6.

Trở lại cuộc sống độc thân, Lan Phương dành ưu tiên cho việc cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và con cái. Với cô, hai bé Lina và Mia là điều quan trọng nhất, còn công việc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Vì vậy, cô thường lựa chọn các dự án không phải đi công tác dài ngày quá nhiều hoặc có lịch trình phù hợp với lịch sinh hoạt của các bé.

Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần' - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, cô biến các chuyến công tác thành làm việc kết hợp du lịch để đưa các con theo cùng. Sau khi hoàn thành công việc, 3 mẹ con sẽ có thời gian cùng thăm thú, khám phá những địa điểm mới. Với nữ diễn viên, đây là phương án để cô vừa làm việc, vừa được bên con nhiều nhất có thể.

Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần' - Ảnh 8.

Dù khá vất vả khi một mình chăm con nhưng Lan Phương vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô yêu từng khoảnh khắc bên con, nhất là những lúc nhìn con ăn hết những bữa cơm do mẹ tự chuẩn bị, vui vẻ nô đùa bên nhau. Đến cuối ngày, khi ôm con trước khi đi ngủ, nữ diễn viên thấy mọi sự vất vả của mình đều xứng đáng.

Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần' - Ảnh 9.

Ngoài công việc, chăm sóc con cái, Lan Phương đã biết yêu bản thân nhiều hơn. Cô "chữa lành" cho mình bằng những hoạt động thể dục thể thao, tập yoga hay chăm sóc nhan sắc để ngày càng xinh đẹp, tỏa sáng hơn.

Lan Phương: 'Đến phim trường là một liều thuốc chữa lành tinh thần' - Ảnh 10.

Lan Phương được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Gió ngang khoảng trời xanh ...

Ảnh: FBNV

Lan Phương khiến khán giả sợ hãiLan Phương khiến khán giả sợ hãi

Với vai tiểu tam xảo quyệt, hống hách trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương thành công khiến cả cộng đồng mạng căm ghét mình.

