Tin vui của Đình Bắc sau giải U23 châu Á 2026

Theo TPO, trong lễ trao giải của VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào đêm 24/1 tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đã được xướng tên là "Vua phá lưới" của giải đấu.

Ở kỳ giải năm 2026, trong hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, Đình Bắc là người ghi bàn thắng cho đội với pha lập công ở phút 15 trên chấm phạt đền, làm nên trận thắng U23 Jordan 2-0. Với cú đá phạt thành bàn tuyệt đẹp ở trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc. Giữa hai pha lập công này, anh còn có một bàn thắng vào lưới U23 Saudi Arabia và một bàn ở trận tứ kết với U23 UAE.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: TL

Ngoài Đình Bắc, VCK U23 châu Á 2026 còn chứng kiến ba cầu thủ khác cũng có 4 bàn gồm Leonardo Farah Shahin (Lebanon), Ali Al Azaizeh (Jordan) và Ryunosuke Sato (Nhật Bản).

Theo quy định của BTC, khi có nhiều hơn 2 cầu thủ cùng ghi được số bàn thắng như nhau, cầu thủ nào có nhiều kiến tạo hơn sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới.

Dù vậy, cả Sato lẫn Đình Bắc đều có 2 kiến tạo nên BTC phải áp dụng tiêu chí phụ tiếp theo là số phút thi đấu. Cầu thủ nào có số phút ra sân ít hơn sẽ là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Xét theo tiêu chí này, Đình Bắc là người chiến thắng khi anh chỉ thi đấu trên sân có 359 phút trong khi Sato ra sân đến 445 phút.

Như vậy, Đình Bắc là chủ nhân duy nhất của danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. 4 bàn thắng của Đình Bắc ở U23 châu Á 2026 được ghi trong các trận đấu gặp Hàn Quốc, Jordan, UAE và Saudi Arabia.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải U23 châu Á, có một cầu thủ Việt Nam giành được danh hiệu Vua phá lưới.

Với cá nhân Đình Bắc, tiền đạo quê Nghệ An cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu "Vua phá lưới" tại Vòng chung kết U23 châu Á.

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.