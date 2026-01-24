Nữ chính 'Cách em 1 milimet' bất ngờ vì 'phản ứng hóa học' với bạn diễn được khán giả đón nhận

'Đồng hồ đếm ngược' nối sóng 'Cách em 1 milimet' có gì hấp dẫn? GĐXH - Sau khi phim "Cách em 1 milimet" khép lại, khán giả sẽ đón xem phim mới "Đồng hồ đếm ngược" ở khung 20h thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3.

Tối 23/1, tập cuối bộ phim "Cách em 1 milimet" lên sóng đã tạo nên những cảm xúc vỡ òa cho khán giả, khi tất cả những mong đợi, hy vọng của khán giả về kết thúc bộ phim đều được đáp ứng. Đặc biệt là cái kết của cặp đôi Ngân - Viễn do Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng thủ vai.

Như khán giả chờ đợi, Ngân cuối cùng cũng ly hôn, những hiểu lầm trong quá khứ của cô với Viễn cũng đã được tháo gỡ, không còn gì ngăn cách cả 2 đến với nhau. Về phía Viễn, anh chủ động tiếp cận Ngân, bày tỏ tình cảm với cô. Viễn không muốn bỏ lỡ Ngân nữa.

Trong đám cưới của Biên và Thư, Viễn đã bày tỏ tình cảm với Ngân và Ngân cũng chấp thuận quay về với Viễn. Cặp đôi đã có cái kết vô cùng viên mãn, đặc biệt ở tập cuối này hai diễn viên có những cảnh diễn vô cùng ăn ý, chemistry (phản ứng hóa học) ngọt lịm trong từng ánh mắt, nụ cười hay sự ngượng ngùng, bối rối khiến khán giả thổn thức không thôi, lập tức bình chọn hai người là một trong những "cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ".

Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng được khen có "phản ứng hóa học" trên phim với nhau.

Phan Minh Huyền tiết lộ sau khi phim kết thúc, rằng cô cũng bất ngờ về thành công của vai Ngân và cặp đôi Ngân - Viễn lại được khán giả yêu thích đến vậy. Thậm chí, nhiều khán giả còn xuýt xoa để lại bình luận trên trang cá nhân của Phan Minh Huyền cũng như các trang về phim kỳ vọng cặp đôi sẽ sớm tái hợp lần nữa.

"Khi tôi và anh Hà Việt Dũng quay lại hợp tác trong bộ phim này đều không quá mong đợi điều gì đó. Ngay từ đầu cũng chỉ có tâm lý đây là lần hợp tác thứ hai. Ở phim trước chúng tôi vào vai hai anh em ruột, đến phim này thì là bạn thân rồi bước tới tình yêu và có cái kết viên mãn. Khi vào phim, chúng tôi đều cố gắng làm tốt nhất vai diễn của mình, thật sự không quá chờ đợi một sự bùng nổ nào đó, nhưng có lẽ do anh em tôi… hợp vía nhau nên sự kết hợp lần này được khán giả yêu thích và dành tặng nhiều lời khen đến vậy", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng không chỉ hợp nhau về mặt ngoại hình "đôi lứa xứng đôi", mà cả hai thực sự có sự ăn ý trong diễn xuất kể từ những giây phút đầu tiên. Cả hai đã cho thấy sự tiến triển của tình cảm qua nhiều biến cố cuộc sống khiến khán giả luôn nóng lòng chờ đợi cái kết đẹp giữa hai người.

Phân cảnh ngọt ngào của cặp đôi trong "Cách em 1 milimet".

"Kết phim hai anh em tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã nối tiếp được thành công của phần 1 và ghi được dấu ấn trong phần 2. Chúng tôi đã chúc mừng nhau với vai diễn này", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Đối với Phan Minh Huyền, thành công của vai Ngân thực sự là sự bất ngờ của cô trong năm 2025. Tháng 9 vào đoàn phim, Phan Minh Huyền mang tâm lý là được diễn một vai nho nhỏ nhưng là vai diễn mình muốn diễn. Một vai diễn như cô từng chia sẻ trên báo chí là được làm mẹ và được là một phụ nữ trưởng thành như chính cô ngoài đời bây giờ. Vì vậy, suốt quá trình quay phim Phan Minh Huyền chưa từng gặp một áp lực nào về diễn xuất, cô diễn tự nhiên như chính "bê" nguyên cô ở bên ngoài vào phim. Tuy nhiên, từ một vai diễn vốn chỉ để thêm thắt cho câu chuyện của tuyến diễn viên chính, không ngờ vai Ngân lại nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, đặc biệt là chuyện tình cảm của Ngân và Viễn.

Cặp đôi diễn viên có sự "ăn ý" với nhau trong công việc.

Và, Ngân bất ngờ là món quà tuyệt vời của Phan Minh Huyền trong năm 2025, giúp cô gặt hái thêm một thành công rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất. Những năm gần đây, Phan Minh Huyền đã liên tục ghi dấu ấn diễn xuất trên màn ảnh nhỏ qua những bộ phim gây xôn xao từ "Thương ngày nắng về", "Chúng ta của 8 năm sau"… Qua mỗi phim, Phan Minh Huyền đều cho thấy nỗ lực không ngừng của cô trong nghề nghiệp. Phan Minh Huyền hạnh phúc, tự hào khi nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, năng lực, ngoại hình qua vai Ngân- những yếu tố vô cùng quan trọng đối với thành công và tương lai của một diễn viên.

"Cách em 1 milimet đã kết thúc, nhưng tôi hy vọng sẽ mở ra những cơ hội trong tương lai sự nghiệp diễn xuất của tôi. Tôi hy vọng 2026 sẽ có thêm những cơ hội phát triển sự nghiệp hơn nữa", Phan Minh Huyền bày tỏ.